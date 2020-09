1 Dopo la lite in Sardegna, che avrebbe provocato la crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, spunta un retroscena inedito

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono una delle coppie più chiacchierate di questa estate. La verità sulla crisi tra Nacho e Cecilia, con il passare del tempo, fa sempre più discutere i fan. Gli ammiratori infatti si chiedono quale sarà il loro futuro. Il tutto dato dal periodo turbolento che Ignazio e Cecilia vivono e che sembra arricchirsi di numerosi retroscena.

Poi le vacanze in Sardegna che sembrano essere il punto focale della rottura tra Ignazio e Cecilia. E, a seguire, i presunti flirt attribuiti al bel Ignazio Moser. Si è parlato di Anna Safroncik, che si è trovata costretta a smentire, così come l’imprenditore. Ma in particolare si è parlato di una vicinanza tra Ignazio e Diletta Leotta, tornata single dopo la rottura con Daniele Scardina, prossimo a vestire i panni di ballerino a Ballando Con Le Stelle.

Nemmeno a dirlo, proprio a Porto Cervo, Ignazio Moser, secondo la rivista Oggi, avrebbe adocchiato Diletta Leotta, provocando la lite con Cecilia Rodriguez:

“Pare che la focosa argentina non abbia affatto gradito le esplicite attenzioni rivolte dal suo fidanzato a Diletta durante una serata al Just Cavalli di Porto Cervo. Ignazio Moser, complice qualche bicchierino di troppo, in quell’occasione non avrebbe mai staccato gli occhi dalla conduttrice, sprecandosi in complimenti ed esplicite manifestazioni di ammirazione”.

Questo quanto riportato dal settimanale Oggi. Nella giornata odierna, nel corso dello spazio dedicato al gossip nel programma Ogni Mattina, è spuntato un retroscena inedito, svelato da Nicola Santini. Pare infatti che, stando al giornalista, Cecilia Rodriguez avrebbe affrontato Diletta Leotta, ma non per scontrarsi, bensì per porgerle le sue scuse, a seguito dei comportamenti di Ignazio. Ecco quanto emerso:

“Delle persone presenti alla serata hanno raccontato come sono andate realmente le cose. Ignazio guardava Diletta da lontano. Lei però non sembra aver ricambiato. Cecilia ROdriguez si è accorta della scena e sembra essersi piuttosto infastidita, andando così a parlare con la Leotta, scusandosi per l’atteggiamento di lui. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avrebbero poi abbandonato il locale separati”.

Questo quanto rivelato da Nicola Santini, nel programma di Adriana Volpe. Al puzzle dunque si aggiungerebbe questo retroscena inedito mai svelato. Spunteranno altri dettagli sul presunto ‘triangolo’?

Intanto proprio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez potrebbero esserci novità importanti..