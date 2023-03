Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci mostra per sbaglio chi c’è dietro le maschere?

NEWS

Debora Parigi | 9 Marzo 2023

Il cantante mascherato

Gaffe o mossa fatta di proposito per depistare, Milly Carlucci nel ditreo le quinte de Il Cantante Mascherato mostra dei nomi.

Indizi o depistaggi da Milly Carlucci per Il Cantante Mascherato?

Partirà sabato 18 marzo alle 21.30 su Rai1 la nuova edizione de Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci. Come si può notare c’è un cambiamento nella messa in onda. Gli scorsi anni, infatti, lo show andava sempre in onda il venerdì, mentre quest’anno sarà di sabato. Il motivo è il cercare di fare concorrenza a Mediaset che proprio dal 18 marzo parte con il Serale di Amici su Canale 5. Quindi Carlucci contro De Filippi.

Parlando della trasmissione Rai, sappiamo che ci saranno in gara una serie di personaggi famosi sotto a delle maschere. Attraverso alcuni indizi, la giuria dovrà capire di chi si tratta. Per il momento sono già state rese note le maschere che parteciperanno e si tratta di: Stella, Rosa Rossa, Ciuchino, Scoiattolo Nero, Lo Squalo, Cricetina, I Colombi, Cavaliere, Cigno, Il Riccio, Ippopotamo e Porcellino.

Ieri, sul profilo Twitter del programma, Milly Carlucci ha mostrato al pubblico un assaggio della “stanza segreta”, quella cioè dove si tirano le fila. Si tratta del luogo in cui è scritto tutto, dalle maschere, agli indizi, ai personaggi che ci sono sotto. Insomma è la stanza in cui viene organizzato lo show in ogni dettaglio. E proprio il pubblico ha notato dei fogli con scritti i nomi di alcuni vip. Milly Carlucci ha fatto una gaffe?

Oggi vi portiamo nella “stanza segreta” de #IlCantanteMascherato🤫🔍

Vi aspettiamo da sabato 18 marzo in prima serata su Rai1 e RaiPlay@milly_carlucci pic.twitter.com/QA3zQlfOZy — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) March 8, 2023

Leggiamo ad esempio Gigi (D’Alessio?), Patty (Pravo?), Ranieri, Ornella (Vanoini?). E poi ancora ci sembra di intravedere un Bobby Solo e un Morandi. Si tratta di indizi sfuggiti o dei depistaggi? Considerando che vengono mostrati di proposito, può essere che siano fatti proprio per depistare il pubblico. Non pensiamo che la conduttrice, sempre molto attenta ai dettagli, sia caduta una gaffe del genere.

Alcuni commenti social fanno anche notare che quelli potrebbero essere nomi inerenti il cantante per una notte. Un’altra novità di quest’anno è la presenza di ospiti per una sera con appunto le maschere. Quei nomi, quindi, potrebbero essere dei cantanti contattati. Ma noi pensiamo che siano proprio depistaggi.