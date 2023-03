Villa Noseda cambia pelle: la location sanremese si rifà il look

NEWS

Dopo il recente cambio di proprietà esce allo scoperto il nuovo progetto dedicato alla storica Villa Noseda, a Sanremo. Il nuovo locale si chiamerà VN – Villa Noseda e sarà un ristorante e cocktail bar di carattere esclusivo.

Il locale è stato completamente ristrutturato, gli arredi e l’atmosfera si presentano con uno stile elegante e raffinato, senza perdere il fascino della classica location panoramica al cospetto della maestosa villa ottocentesca.

La ristorazione sarà presente a pranzo e a cena: nella fase diurna si potrà approfittare di un un menù dedicato al “business lunch”, mentre nella fase serale sarà messa in tavola la massima espressione della nuova filosofia di cucina.

Questa vedrà il mare come protagonista, attraverso ricette classiche e proposte più innovative di orientamento fusion.

La cantina sarà uno dei punti di forza del locale, composta da un’accurata selezione di etichette nazionali e internazionali.

L’area “lounge” sarà invece il cuore dell’attività durante l’orario dell’aperitivo e del dopocena, con una drink list ricca di prodotti ricercati e particolari, il luogo perfetto per trascorrere appuntamenti importanti.

Sarà possibile, inoltre, prenotare una sala privata, perfetta per avvenimenti importanti o occasioni speciali da trascorrere in un ambiente riservato, un’eredità della precedente proprietà.

Il servizio di valet parking sarà disponibile per tutti i clienti, un grande vantaggio per il locale posizionato in pieno centro, proprio a fianco del Casinò municipale.

