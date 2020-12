1 Scopriamo tutti i promossi e i bocciati de Il Collegio 5. Ecco come si è conclusa la quinta edizione del reality

Otto settimane fa aveva inizio la quinta edizione del reality con protagonisti giovani ragazzi, i quali decidono di farsi chiudere in un istituto e sottoporsi a rigide regola imposte da insegnanti e sorveglianti. Siamo partiti dagli anni ’60 della prima per poi approdare negli anni ’90 in quella appena terminata. Stiamo parlando, ovviamente, de Il Collegio 5 e qui di seguito andremo a scoprire tutti i promossi e i bocciati. Inoltre faremo un breve riassunto dell’ultima puntata. Partiamo da qui.

Come abbiamo detto, gli studenti si sono ritrovati catapultati nel 1992 e nell’ultima parte del percorso hanno dovuto affrontare gli esami finali. I professori prima, però, hanno deciso di fare un ripasso generale di tutte le materie studiate fino a quel punto. La professoressa di matematica Petolicchio e il professore di italiano Maggi, poi, hanno chiesto ad alcuni allievi di prendere il loro posto come insegnanti. Loro, al contrario, si sono calati nei panni dei collegiali.

In seguito i ragazzi hanno rivisto il loro percorso grazie a delle diapositive proiettate per l’occasione. Questo ha generato sconforto in alcune ragazze, le quali hanno detto di non essere venuta bene in nessuna foto. A rassicurarle, tuttavia, ci ha pensato la sorvegliante. Prima della prova scritta di italiano alcuni studenti sono stati puniti in seguito a uno scherzo. Infatti Bonard Dago, Giulia Scarano, Zigliana, i gemelli Andrea e Leonardo Prezioso, Linda Bertollo e Andrea Di Piero hanno fatto finta di sequestrare lo scheletro presente in aula e sulla lavagna hanno chiesto il diploma in cambio del suo rilascio. Per tale ragione hanno dovuto imparare a memoria Dei Sepolcri di Ugo Foscolo.

Prima di arrivare ai promossi e ai bocciati de Il Collegio 5, però, dobbiamo anche parlare di quello che hanno fatto gli studenti durante la prova scritta di matematica. Quando la Petolicchio ha lasciato l’aula, infatti, grazie all’aiuto del bidello hanno potuto copiare liberamente. In questo modo, perciò, tutti sono passati agli esami orali. Scopriamo cosa è accaduto a quel punto.