Bacio in bocca tra due ragazzi de Il Collegio, che attaccano gli omofobi

3 Il Collegio: Luca Zigliana contro il razzismo

Il Collegio continua a registrare un grande consenso, specialmente tra i giovani. Gli ascolti sono in crescita e sui social il programma è molto virale. Nella puntata andata in onda ieri, durante la lezione del professor Raina si è affrontato il tema della diversità. Un momento molto inclusivo, nel quale l’alunna Usha Teoli e suo fratello Rahul hanno raccontato la discriminazione subita per via del colore della pelle.

Tutti i compagni sono stati vicini ad entrambi, condannando qualsiasi tipo di odio razziale e omofobo. Un alunno, specialmente, si è scagliato contro il razzismo. Luca Zigliana, infatti, ha espresso il suo disgusto verso chi attua discriminazioni:

“Ero insieme a un mio amico e con un altro ragazzo iniziamo a litigare. Sto qua se ne esce chiamandolo ne**o, io mi sono sentito schifato. Mi stanno sul ca**o quelli che giudicano: i razzisti, gli omofobi e i bulli. Nessuno deve giudicare.”

Un discorso plaudito dal web, a cui ha fatto seguito un gesto carico di significato proprio tra Luca e Rahul: un bacio.

