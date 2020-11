Tutto ciò che c’è da sapere su Rahul Teoli, allievo de Il Collegio 5: dall’età, alla vita privata, il percorso nel docu-reality e dove seguirlo su Instagram e social.

Rahul età, altezza e biografia

Cosa conosciamo della biografia di Rahul Teoli de Il Collegio 5? Rahul ha 16 anni di età ed è di Piombino, in provincia di Livorno. Ha origini indiane e la sua grande passione è la scrittura.

Rahul dedica molto tempo specialmente alla poesia, infatti il suo profilo Instagram è pieno di riferimenti e citazioni a questa disciplina. Oltre a questo, però, lo studente ha anche un grande amore per il mare e per l’acqua.

Rahul attualmente è fidanzato ed è anche molto legato a sua sorella Usha, anche lei studentessa della nuova edizione de Il Collegio.

Vita privata

Rahul Teoli, come anticipato, ha 16 anni ed è di origini indiane. All’età di 3 anni lui e sua sorella Usha, anche lei protagonista de Il Collegio, sono stati abbandonati dai genitori biologici. Dopo questo triste avvenimento, i due sono finiti in orfanotrofio. A raccontarlo è stata proprio la ragazza, che nella video intervista ha spiegato ciò che è successo:

“Veniamo dall’India, da Nuova Delhi. Babbo rientrava a casa da lavoro ubriaco e picchiava mamma. Mamma a un certo punto s’è stufata ed è voluta andare via di casa, poi non è più ritornata. Babbo non riusciva a tenerci, disse ‘dai andate dagli zii perché non possiamo tenervi’. Io ero consapevole che non era vero, perché non era la prima volta che cercava di lasciarci. Ci lasciò davanti alla stazione. C’erano delle signore che c’hanno visto da soli e ci chiesero cosa è successo. Quando glielo abbiamo detto ci hanno portato in questo istituto a tutti e due.”

Nel 2011, però, Rahul e Usha vengono adottati da una famiglia di Piombino, Livorno, e da quel momento inizia per loro una nuova vita. Il forte trauma subito ha portato i due fratelli a faticare nel chiamare “mamma” e “papà” i genitori adottivi. Rahul Teoli ha un carattere molto deciso, anche se ha paura a fidarsi:

“Siamo stati adottati nel 2011 ed è stato dal non avere niente ad avere tutto. Io avevo paura di fidarmi delle persone più adulte di me e non è stato facile”

I genitori di Rahul e Usha Teoli hanno descritto i due ragazzi come molto diversi: lei segue parecchio le regole, mentre lui un po’ meno.

Dove seguire Rahul Teoli: Instagram e social

Probabilmente vi state chiedendo se c’è modo di poter seguire Rahul Teoli sui vari social.

La risposta è affermativa, Rahul ha un profilo Instagram abbastanza seguito (@rahul_teoli_04) che utilizza molto spesso.

Qui si possono notare scatti con citazioni poetiche, appunto la poesia è una sua grande passione, e il mare. Rahul ama il mare e ha diverse foto che lo rappresentano con l’elemento dell’acqua.

Non mancano le foto con la sua fidanzata attuale.

E proprio Rahul Teoli è uno degli allievi de Il Collegio 5…

Rahul Teoli a Il Collegio 5

Una personalità come Rahul Teoli sicuramente farà emozionare e discutere all’interno de Il Collegio 5.

Il video di presentazione di Rahul è stato molto toccante, perché è qui che ha rivelato, insieme alla sorella, tutta la loro storia. Sia lui che Usha sono pronti per entrare nel programma e per mettersi alla prova.

I genitori dei due ragazzi si augurano che l’esperienza de Il Collegio possa insegnare loro a smussare i propri lati. Ecco quanto hanno detto:

“Rahul è molto vivace, lo definiamo il diavolo della Tazmania. Speriamo che Il Collegio serva a entrambi. A lui per rispettare le regole e a Usha per imparare a infrangerle quando necessario”

Gli alunni de Il Collegio 5

Il Collegio 5 è ormai diventato un fenomeno tra i giovani e nel 2020 è stato così riconfermato su Rai 2 per 8 puntate, nonostante le difficoltà date dal Covid-19. Nel rispetto di tutte le norme e i protocolli, il programma ha così potuto svolgersi. Per la prima volta il docu-reality è ambientato presso il Convitto Regina Margherita di Anagni (Frosinone). L’anno di riferimento è il 1992.

Oltre alle varie riconferme per quel che riguarda i docenti, a svolgere il ruolo di voce narrante è ancora una volta Giancarlo Magalli. È il conduttore de I Fatti Vostri a raccontare passo passo non solo le vicissitudini dei protagonisti de Il Collegio, ma anche il periodo storico in cui saranno proiettati.

Dopo i casting avvenuti a metà giugno 2020, abbiamo finalmente a disposizione l’elenco completo della classe de Il Collegio 5. In totale sono 21 i collegiali che prenderanno parte a questa edizione. Ecco tutti i nomi:

Per concludere vediamo insieme il percorso di Rahul Teoli a Il Collegio 5.

Il percorso di Rahul Teoli

In data 27 ottobre 2020 prende il via l’avventura di Rahul Teoli a Il Collegio 5. Un percorso nuovo, ma sicuramente stimolante e importante per lui, così come per tutti gli altri protagonisti.

Come si interfaccerà il giovane studente con i nuovi compagni e con le regole ferree de Il Collegio? Considerando il modo in cui si è presentato alle telecamere di Rai 2, il giovane non dovrebbe trovare grandi difficoltà con lo studio.

Prima puntata

Rahul de Il Collegio è riuscito ad ottenere dopo il primo esame la divisa del programma e ha raccontato, insieme a sua sorella, la difficile storia che hanno vissuto prima di trasferirsi in Italia. Un momento molto commovente.

Seconda puntata

Nulla di particolarmente rilevante durante la seconda puntata.

