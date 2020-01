Sono passati pochi giorni da quando Roberta Zacchero ha dato il via sui social ad un botta e risposta al vetriolo con Claudia Dorelfi. Ora a parlare è quest’ultima che si è scagliata contro l’ex compagna de Il Collegio riservando per lei una dura replica.

Entrando nel dettaglio della questione, la Zacchero ha considerato Claudia come la sua brutta copia, sempre pronta a prendere spunto dalle sue idee. Parole che hanno ferito la Dorelfi, la quale si è sfogata aspramente nei suoi riguardi, tanto da arrivare a condividere, tra le Instagram stories, le chat private dove si è scatenato il tutto.

Ora a distanza di qualche giorno la questione tra le due protagoniste del docu-reality sembra essere tornata a galla. Claudia Dorelfi infatti ha registrato un’intervista, che potete trovare su YouTube cliccando qui, realizzata dagli youtuber, Jody Cecchetto, Anthony iPant’s e Red Nose. Tra l’altro il video pare stia riscuotendo grande successo di visualizzazioni.

Tra una chiacchierata e l’altra è stato chiesto lei di commentare alcuni suoi ex compagni d’avventura de Il Collegio, senza però fare i loro nomi. Nel momento in cui le è stata mostrata la foto di Roberta Zacchero (il tutto intuibile dalla risposta data), la Dorelfi si è particolarmente scaldata, scagliandosi contro di lei:

“Che dire? Sono delusa, tanto tanto delusa. Perché non me l’aspettavo, ma per niente, non me l’aspettavo, anzi. Non dico altro perché poi si capisce, ma è falsa come persona”