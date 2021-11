1 Il Preside Bosisio svela la cosa più strana chiesta dai ragazzi

A Il Fatto Quotidiano il Preside Paolo Bosisio ha rilasciato una lunga intervista, dove ha raccontato alcuni retroscena su Il Collegio e sui ragazzi appassionati della trasmissione. A proposito di quest’ultimo punto il Preside del docu-reality di Rai 2 ha raccontato qual è la cosa più strana che gli viene chiesta quando lo incontrano per strada:

«Prima mi urlano: “Ma lei è il preside”. Con questa voce anche da muto mi beccano. Poi mi chiedono cose del programma che non posso rivelare. Ma la cosa più divertente mi è successa cinque o sei volte. L’ultima quest’estate, a Monreale: ero nella cattedrale, mi ferma un ragazzo molto educato e mi dice che vorrebbe parlarmi. “Potrebbe espellermi dal Collegio?”. Il sogno è che io registri un video in cui gli strillo qualcosa. Vogliono essere puniti da me e io la trovo una roba surreale».

Ha raccontato il rettore de Il Collegio, che ha spiegato anche come non sia detestato dagli alunni ma temuto piuttosto. Nella lunga chiacchierata con il sito, Paolo Bosisio ha raccontato anche qual è la cosa che lo colpisce di più dei collegiali e ha preso come esempio una delle concorrenti della scorsa edizione:

«La voglia di capire, di crescere e di evolvere. Ce ne sono sempre alcuni con fragilità interessanti che pur partendo da livelli sotto zero e la media di tre bocciature, improvvisamente spiccano il volo e cambiano. Sara Piccione, una ragazza della quinta stagione. Arrivò agli esami finali profondamente diversa da com’era entrata, tanto che le dissi: “Guarda che il diploma non te lo regalo. Lo prendi per ché te lo meriti”. Ho poi saputo che a scuola, nella vita vera, è stata promossa con la media del nove».

Il direttore de Il Collegio ha anche raccontato cosa invece non sopporta proprio:

«L’assoluta mancanza di educazione e rispetto. Il fatto che siano ignoranti è un brutto segno ma da quel punto di vista possono migliorare. Molti di loro però non hanno idea dei rapporti sociali, non sanno come si vive insieme agli altri e cos’è il rispetto per un professore o un preside».

In tanti si chiedono anche se i collegiali recitano o meno. Anche in questo caso il Preside Bosisio de Il Collegio ha spiegato come stanno le cose…