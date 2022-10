Il Collegio, Zelda non sopporta i Maneskin: “Damiano è una macchietta”

1 A Zelda Nobili non piacciono per niente i Maneskin

Tra gli allievi de Il Collegio 7 c’è Zelda Nobili, una ragazza di 15 anni nata a Milano ma che vive a Trieste e che è davvero molto particolare. Come anche sua madre ha detto, i suoi hobby e il suo modo di pensare la portano a non rapportarsi molto con i suoi coetanei e quindi a passare molto tempo da sola. E tra le varie cose che non sono in sintonia con altri della sua età ci sono i Maneskin.

In pratica lei odia tutto ciò che è di moda, non segue e non ama le cose che fanno e seguono tutti. E tra queste cose c’è appunto anche la band romana famosissima anche all’estero. Nel suo video di presentazione (che potete rivedere QUI), Zelda ha infatti detto di non sopportare il gruppo uscito da X Factor. E non le ha mandate a fire nemmeno al cantante, Damiano David, che invece è molto amato dalla maggior parte del pubblico musicale.

Queste le testuali parole di Zelda Nobili: “I Maneskin non li sopporto, perché li trovo molto commerciali. Damiano dei Maneskin è il più impostato di tutti sicuramente. La macchietta del gruppo”. Insomma, non c’è proprio simpatia per la band campione di ascolti e di successo mondiale. Sicuramente i componenti se ne faranno una ragione.

Ma ci sono altre caratteristiche curiose di Zelda Nobili che fanno molto chiacchierare il web. Ecco cos’altro ha detto di sé…