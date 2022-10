Chi è Zelda Nobili de Il Collegio 7? Età e Instagram

Vediamo le informazioni che abbiamo su Zelda Nobili, allieva de Il Collegio 7, dalla biografia, alla vita privata, le passioni e come seguirla sui social.

Chi è Zelda Nobili

Zelda Nobili età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Zelda Nobili, alunna de Il Collegio 7, quanti anni ha, dov’è nata, di dov’è e la sua biografia. Zelda è nata a Milano, non conosciamo la sua data di nascita esatta. Sappiamo però che ha 15 anni di età, ma non sappiamo il suo segno zodiacale. Non abbiamo nemmeno informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne sul suo corpo.

Oggi la ragazza vive a Trieste con la sua famiglia. Deve il suo nome alla famosa principessa protagonista del videogioco omonimo.

Per quanto riguarda gli studi, lei è una ragazza molto intelligente e va bene a scuola. Grande studiosa di storia, latino e italiano, non è la solita secchiona che passa ore sui libri di scuola, a lei basta poco.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Zelda Nobili, non sembrano esserci fidanzati all’orrizzonte. Dovrebbe quindi essere single.

“So di essere strana, ma chi se ne frega”, ammette. È appassionata di fumetti e film. Per lei tutto può diventare un meme e nessuno può sfuggire al suo black humor. È anche una persona che non segue per niente le mode. Non sopporta i Maneskin perché li trova molto commerciali. Considera Damiano il più impostato di tutti, la macchietta del gruppo.

Zelda si taglia sempre i capelli da sola e non le interessa se sono perfetti o meno, a lei piace il caos. E dice: “Le lobby dei parrucchieri non avranno mai i miei soldi”. Non sopporta l’ottusità e tende a provare molto disgusto per certe cose. “Il disgusto è una delle mie emozioni principali”, rivela.

Dove seguire Zelda Nobili: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Zelda Nobili, vediamo anche come seguirla sui social. Vi segnaliamo quindi il suo profilo Instagram che ha oltre 1500 follower.

Non è un profilo molto attivo, infatti ha solo tre post e si è iscritta al social nell’agosto del 2022.

Non risulta nessun profilo TikTok.

Zelda Nobili a Il Collegio 7

Tra i partecipanti de Il Collegio 7 troviamo Zelda Nobili che ha deciso di prendere parte al programma di grande successo di Rai 2. L’anno di ambientazione scelto è il 1958. Il reality va in onda a partire da martedì 18 ottobre 2022 su Rai 2 dalle ore 21:10 circa.

Per quanto riguarda questa partecipazione al programma la madre di Zelda ha detto che la figlia ha una ragazza inteligentissima e in grado di plasmare il mondo intorno a sé con la sua intelligenza e un buon grado di fortuna. Per via delle sue idee e dei suoi hobby tende a non seguire la massa e a distinguersi sempre dal gruppo. Infatti la signora ha detto:

“Spesse volte ha difficoltà a rapportarsi con i suoi coetanei. Magari Il Collegio servirà per tagliare un po’ le distanze tra lei e gli altri ragazzi e ragazze della sua età.”

Gli alunni de Il Collegio 7

Per la nuova edizione de Il Collegio abbiamo 20 allievi. Vediamo i loro nomi:

La grande novità di questa edizione è la nuova voce narrante che è quella di Nino Frassica. Inoltre ci sono anche tanti nuovi professori.

Il percorso di Zelda ne Il Collegio 7

Zelda Nobili, come detto, è una degli allievi de Il Collegio 7, che inizia la messa in onda martedì 18 ottobre. Vediamo quindi com’è il suo percorso nel collegio e come si rapporta con i compagni:

1^ e 2^ puntata: Ha preso il via l’avventura di Zelda nel programma. (IN AGGIORNAMENTO)

