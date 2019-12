Il paradiso delle signore 4 anticipazioni e trama 20 dicembre

Il paradiso delle signore 4 anticipazioni 20 dicembre

Eccoci per altre anticipazioni sulla trama del 20 dicembre de Il paradiso delle signore 4. Adesso; però, un riassunto degli eventi precedenti.

Clelia incontra Luciano in caffetteria. Qui, i due parlano del futuro. La Venere informa il ragioniere di non aver intenzione di restare a lungo a Milano, ma solo per aiutare durante le vacanze natalizie. Proprio per questa ragione, quindi, Vittorio e Luciano devono trovare il modo di risolvere la situazione. Nel frattempo, Agnese sapendo che Angela e Marcello hanno dovuto andarsene via dal loro appartamento, propone come nuovo inquilino Armando. Intanto, Riccardo rivela ad Angela l’intenzione di aiutare economicamente Marcello e Salvatore nell’acquisto della caffetteria. Infine, Marcello rivela un segreto del suo passato a Roberta. La ragazza resta molto colpita da quella confessione inaspettata.

Prima delle anticipazioni de Il paradiso delle signore 4, nella puntata precedente Salvatore e Rocco non accettano l’idea di Agnese nel far trasferire Armando nel loro stesso palazzo. Tuttavia la signora Amato non li prende in considerazione e prosegue per la sua strada. Nel frattempo, Salvatore convince Marcello ad accettare l’aiuto di Riccardo. Quest’ultimo, intanto, cerca di tranquillizzare Ludovica, la quale sembra molto gelosa di Angela. Il giovane Guarnieri, però, le assicura che non c’è niente tra loro. Infine, le Veneri comprano un regalo per Carletto, il figlio di Clelia. Marta non accetta il suo ritorno a Roma e tenta di trovare il modo di fermarla.

Ecco, ora, le anticipazioni e la trama della puntata di venerdì 20 dicembre de Il paradiso delle signore 4.

Il paradiso delle signore 4 trama venerdì 20 dicembre

Stando alle anticipazioni della puntata di venerdì 20 dicembre de Il paradiso delle signore 4, a casa Cattaneo Silvia e Luciano si stanno preparando per andare a Bari, così da poter riabbracciare la figlia Nicoletta e la nipotina Margherita. Intanto, il grande giorno è arrivato anche per Marcello e Vincenzo. Infatti, dopo una lunga attesa e tanta fatica i due amici possono firmare per l’acquisto della caffetteria. Nel frattempo, a pochi giorni da Natale, Umberto si ritrova con un problema. Infatti, Adelaide e Flavia sono convinte che passeranno le vacanze insieme a lui nella casa di Rapallo. Il problema sta nel fatto che pensano che staranno sole con il loro amato. Infine, Clelia prende una decisione importante sul suo futuro e quello di Carletto, mentre Roberta si lascia andare al corteggiamento di Marcello in maniera del tutto inaspettata.

Dove vedere Il paradiso delle signore in streaming

Se non avete tempo di guardare tutte e 160 puntate in diretta, dopo aver letto le anticipazioni e la trama de Il paradiso delle signore 4, esiste un metodo molto semplice per recuperarle. Infatti, venendo trasmesso su Rai 1 ogni giorno, eccetto il sabato e la domenica, dalle 15:40 circa, la piattaforma streaming RaiPlay le aggiungerà al catalogo subito dopo la messa in onda. Il servizio è totalmente gratuito. Per registrarsi basta inserire una mail e una password valide, così da gustarsi tutti i contenuti disponibili al suo interno, dai varietà alle fiction.

Novella 2000 © riproduzione riservata.