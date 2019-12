Grande Fratello Vip 4: svelato un altro concorrente ufficiale. Ecco chi è

Svelato finalmente un altro concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 4: ecco chi è

Passano le settimane e via via vengono confermati o smentiti i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip 4, che vedremo su Canale 5 da Gennaio 2020. In queste ultimissime ore è stato finalmente confermato un altro partecipante, di cui si è spesso parlato in passato e di cui sono emersi vari gossip in merito. Parliamo di Clizia Incorvaia. A dispetto, però, di altri ufficializzati direttamente dalla trasmissione, qui è stata lei stessa tramite un’intervista rilasciata al settimanale Grazia a dire come stanno esattamente le cose.

Il nome della Incorvaia già si vociferava e solo cinque giorni fa a Rai Isoradio, nella trasmissione condotta da Maurizio Costanzo, Gabriele Parpiglia, oltre a dare per certi Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto, ha nominato anche l’ex moglie di Francesco Sarcina.

Dopo l’esperienza a Pechino Express in coppia proprio con il frontman de Le Vibrazioni, Clizia Incorvaia è pronta a rimettersi in gioco. Nel corso della chiacchierata con la rivista Grazia, la stessa ha deciso di non nascondere più questo ‘segreto’ e rivelare in esclusiva che vestirà i panni di concorrente dell’edizione numero 4 del Grande Fratello Vip. Ma leggiamo le sue parole in merito a questa notizia, riportate da Bitchy F:

“Perché partecipo al Grande Fratello Vip? Il cachet è interessante e il premio finale pure. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina, mia figlia: è solo per lei che lo faccio”.

Ha dichiarato a Grazia, Clizia Incorvaia senza troppi giri di parole, sferrando poi una frecciatina all’ex marito Sarcina:

“A Francesco Sarcina non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre. Ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività”.

Chissà come deciderà di replicare quest’ultimo dopo queste forti esternazioni di Clizia Incorvaia. L’influencer dunque sarà concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip 4 e si aggiungerà ai già ufficializzati: Rita Rusic, Pago, Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Antonella Elia.

Ma non è tutto, perché voler dare un futuro migliore a sua figlia non è l’unico motivo che ha spinto Clizia a partecipare al reality…

Le parole di Clizia Incorvaia, concorrente del Grande Fratello Vip 4

Come dichiarato dalla stessa Clizia Incorvaia il pensiero numero uno che l’ha portata a partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip 4 è sua figlia Nina e dare lei un futuro migliore. Ma pare non sia l’unico motivo. A Grazia, infatti, ha confidato di volersi riscattare dopo il brutto periodo passato:

“Cerco un’occasione di riscatto, voglio ritornare a splendere. Rinascere dalle mie ceneri. Sarò ingenua, ma voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero. Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista”.

Ha ribadito con aria decisa Clizia Incorvaia, prossima concorrente del Grande Fratello Vip 4, concludendo poi con un’altra frecciatina a Scamarcio, altro protagonista della vicenda legata alla rottura con l’ex marito Francesco Sarcina:

“Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo. Non voleva che questa storia venisse fuori perché all’epoca frequentava la sua agente. In ogni caso vorrei chiudere qui, perché mi deprime parlare di uomini che non hanno il coraggio delle loro azioni. Mi sono chiesta spesso come abbia fatto a non capire prima che persone fossero”.

Queste le sue parole in merito. Nel caso uno dei protagonisti menzionati voglia replicare a queste parole, noi di Novella 2000, ovviamente siamo aperti a raccoglierne le informazioni.

Dunque gli stimoli per partecipare al Grande Fratello Vip 4, Clizia Incorvaia sembra averli trovati in sua figlia e nella delicata vicenda vissuta di recente. Anche lei è una nuova concorrente del reality.

Esattamente come fatto con gli altri partecipanti, anche a Clizia facciamo il nostro migliore in bocca al lupo! Il GF Vip sta tornando!

