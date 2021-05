1 A Il Paradiso delle Signore un ex di Amici

La fortunata fiction di Rai 1, Il Paradiso delle Signore, gode della presenza di un cast ricco e variegato con attori di grande talento e successo. Tra essi spicca la presenza di Emanuel Caserio, che il passato l’abbiamo visto recitare in altre serie televisive, ma anche ad Amici! Lo ricordate? Facciamo un piccolo passo indietro.

Parliamo dell’edizione numero 6 del talent show condotto da Maria De Filippi (anno 2006-2007) in cui erano presenti 4 categorie: cantanti, ballerini (che vediamo tutt’ora), ma anche attori e ginnasti, divisi in due gruppi. Nella penultima fascia, oltre a Federica Capuano, spuntava anche il nome di Emanuel Caserio, il quale faceva parte della squadra Gamma.

Purtroppo il percorso di Emanuel Caserio si è concluso a ridosso del serale, durante gli esami di sbarramento. L’attore de Il Paradiso delle Signore non è riuscito a concorrere per un posto alla seconda fare di Amici, ma la sua carriera, comunque, è proseguita ed è stata ricca di tante soddisfazioni.

Da Squadra Antimafia 7 a Un Medico In Famiglia, ma anche al cinema con Io e Lei o Il ponte di Sarajevo, per poi approdare su Rai 1. Ed ecco una foto tra passato e presente di Emanuel Caserio, dai banchi di scuola di Amici di Maria De Filippi al set de Il Paradiso delle Signore.

Emanuel Caserio – da Amici a Il Paradiso delle Signore

Ne Il Paradiso delle Signore Emanuel Caserio avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Antonio Amato, ma in seguito gli autori della serie hanno deciso di affidargli la parte di Salvatore Amato. L’attore presta così il volto ad un giovane arrivato a Milano, attualmente proprietario di un bar. Se inizialmente ha avuto un po’ di timore nel cimentarsi in questa nuova avventura, con la paura di non essere all’altezza (come riportato da Donna Glamour), Emanuel ha dimostrato di essere un grande talento e di essere perfetto per il progetto.

Eravate al corrente di questa curiosità su Il Paradiso delle Signore? A quanto pare però anche un’ex concorrente del GF Vip ha avuto il piacere di recitare nella serie, durante una puntata. Ecco di chi si tratta..