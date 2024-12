“Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri, campione italiano d’incassi della stagione e quarto in assoluto, è il film dell’anno a Capri, Hollywood che premierà il produttore e sceneggiatore Roberto Proia e il cast domenica 29 dicembre.

Il film è interpretato da Claudia Pandolfi, Samuele Carrino, Sara Ciocca, Andrea Arru e Corrado Fortuna, prodotto da Eagle Pictures e Weekend Films. Il festival è organizzato dall’Istituto Capri nel Mondo col sostegno del MiC (Dg Cinema e Audiovisivi), della Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Riflessi-Made in Italy, Frecciarossa e Givova.

Si tratta del secondo riconoscimento caprese dopo dopo l’Humanitarian Award annunciato nei giorni scorsi per aver affrontato i temi del bullismo e sopratutto del cyberbullismo omofobo riuscendo a coinvolgere tanti giovanissimi anche attraverso una straordinaria promozione nelle scuole. Come è noto, il film è ispirato alla storia vera di Andrea Spezzacatena (che il 20 novembre del 2012 si tolse la vita vittima di bullismo da parte dei compagni di scuola). E dal libro di sua madre Teresa Manes “Andrea oltre il pantalone rosa”.

Il film, già presentato alla festa del Cinema di Roma e in sala da novembre, ha emozionato il pubblico e continua il suo meritorio percorso ricordando la storia di un ragazzo studioso e sensibile interpretato da Samuele Carrino. Mentre il personaggio negativo del compagno di scuola Christian è raccontato con intense sfumature da Andrea Arru.

L’impegno sociale sarà al centro della 29esima edizione di Capri,

Hollywood (26 dicembre – 2 gennaio) che avrà come fil rouge il tema Diversity: The Colors of Beauty.

Il ricco Cartellone di “Capri, Hollywood 2024” prevede 218 proiezioni gratuite di cui 71 sull’Isola Azzurra (tra il Cinema Paradiso di Anacapri, al Centro

Congressi di Capri) e 147 in streaming divise in 86 lungometraggi, 17 documentari, 3 mediometraggi, 2 fiction, 111 cortometraggi selezionati tra le grandi produzioni in corsa per la Awards Season globale.