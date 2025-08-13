Chi vuole scoprire il mito della Versilia, tra stile, sapori e sorrisi, dovrebbe fare tappa al locale Il Riviera firmato da Luca Macaluso.

Il Riviera è l’anima di Forte dei Marmi

Se siete in Versilia e cercate un indirizzo che racchiuda lo spirito autentico di Forte dei Marmi, segnatevi questo nome: Riviera. Più che un locale, è un luogo d’incontro, elegante ma informale, dove si respira quell’atmosfera vivace e rilassata che ha reso celebre questa parte di Toscana.

L’idea è di Luca Macaluso, imprenditore visionario che ha costruito un impero nel mondo della bellezza e che oggi firma anche progetti legati all’intrattenimento. Il suo tocco si sente in ogni dettaglio: dalla scelta della location, immersa nel verde ma a due passi dal mare, al servizio sempre sorridente, passando per una cucina che sa sorprendere senza prendersi troppo sul serio.

Al Riviera si arriva per un aperitivo al tramonto e si resta volentieri per la cena, tra piatti creativi e cocktail curati. Il dress code? Solo voglia di stare bene. Ideale per chi ama l’estetica, ma non rinuncia alla sostanza. Perfetto per chi cerca un punto fermo tra una pedalata sul lungomare, una giornata di shopping e una serata tra amici.

Chi vuole sentirsi parte della vita vera di Forte dei Marmi, qui troverà più di un buon motivo per tornare.