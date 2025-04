Un farmacista che unisce musica e salute, conquistando Sanremo. In un mondo in cui la musica e la salute sembrano appartenere a universi paralleli, Pier Luigi Guida, noto come Dr Pier, ha dimostrato che le due sfere possono coesistere armoniosamente.

Originario di una storica famiglia di farmacisti, Guida ha portato il suo brano musicale fino al prestigioso contesto di Sanremo.

“Io e mio fratello siamo la settima generazione di farmacisti,” racconta Guida, che sottolinea la sua passione per la musica. “Ho sempre ascoltato tanta musica italiana, e questo mi ha portato a scrivere canzoni”, spiega. La svolta è arrivata quando, per gioco, ha scritto una canzone che facesse ballare, un brano che ha portato a Sanremo.

Il suo debutto musicale è stato segnato dalla partecipazione a Casa Sanremo 2025 con il primo singolo, Blanche, che ha conquistato oltre 111.000 visualizzazioni.

Ora è in procinto di lanciare il suo nuovo singolo Summer Time, un brano dance progettato per diventare il tormentone estivo, che sarà disponibile su tutte le piattaforme musicali.

Musica è benessere

La musicoterapia, come dimostrano le statistiche, è una disciplina in crescita, utilizzata per trattare vari disturbi, dal ritardo mentale all’Alzheimer.

Guida ha saputo sfruttare questa connessione tra musica e benessere, creando un progetto che unisce le sue passioni.

“La musica mi permette di decomprimere e tornare al lavoro con più energia”, afferma. La sua esperienza a Sanremo non è stata solo un’opportunità di visibilità, ma anche un modo per dimostrare che la musica è un potente strumento di promozione della salute.

“Non esiste un palco più grande di Sanremo per farsi conoscere”, spiega. La musicoterapia è un settore in cui sempre più studenti si stanno specializzando, come dimostrano i dati del Conservatorio di Verona, dove dal 2007 134 studenti hanno completato il biennio di musicoterapia.

L’approccio innovativo di Guida potrebbe ispirare altri professionisti della salute a esplorare nuove modalità di interazione con i pazienti. “Il mio lavoro è legato alla salute, ma la musica mi permette di connettermi con le persone in modo diverso”, afferma.

Il nuovo progetto di Dr Pier

Con la crescente attenzione verso la musicoterapia e gli approcci olistici alla salute, Dr Pier ha lanciato il progetto NutriSound, una rubrica social che unisce scienza e ritmo.

Attraverso il format Dimmi come stai e ti prescriverò una canzone, Dr Pier propone playlist personalizzate in base allo stato d’animo, scegliendo brani in base al BPM per stimolare energia, rilassamento o concentrazione nei diversi momenti della giornata.

In qualità di farmacista esperto in nutrizione nonché galenico, riesce a integrare alla musica piccoli consigli legati al benessere quotidiano, offrendo un approccio semplice e accessibile a chi cerca equilibrio tra corpo ed emozioni.

In un’epoca in cui la salute mentale è sempre più centrale, NutriSound rappresenta un esempio concreto di come la musica possa diventare uno strumento di cura, prevenzione e connessione umana.

Con il suo talento e la sua visione, Dr Pier sta tracciando una nuova strada, dimostrando che la musica è non solo un’arte, ma uno strumento per la salute e il benessere.