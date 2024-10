Questa sera Alfonso Signorini ha commentato una frase detta in settimana da Yulia Bruschi e ha fatto quella che per molti sul web è stata una battuta ironica nei confronti della gieffina. Ecco che cosa è successo.

La nuova puntata del Grande Fratello si è aperta con un balletto di tutti i concorrenti, il quale è stato coreografato da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Poi si è passati a parlare di Yulia Bruschi e di Giglio, i quali sono sempre più vicini anche se la modella sembra volere andarci con i piedi di piombo.

Nell’attesa di scoprire che cosa accadrà tra loro, per il momento concentriamoci su una frase pronunciata da Yulia e commentata dal conduttore. In settimana, infatti, la Bruschi ha detto a Shaila di sentirsi un’icona ma Signorini l’ha avvertita:

“Come va? Sei emozionata? come mai? Ti ho sentito che hai detto ‘magari parleranno di noi, ormai siamo delle icone’. Ti sei allargata un po’ troppo, Yulia. La strada per diventare un’icona è molto lunga, te lo dico. Però questo è un ottimo inizio, sei sulla buona strada”.

Alfo: “La strada per diventare un icona è molto lunga Yulia.. te lo assicuro.. però dai sei sulla buona strada.” (Con risata malefica del pelato.



Il PELAT0 CHE ASF4LTA IN DIRETTA NAZIONALE YULIA MA SI GODEEEEEE #GrandeFratello pic.twitter.com/Cf6Ihz2MgM — (@zabetta97) October 14, 2024

Secondo molti, come vediamo dal video qui sopra, le parole di Alfonso Signorini sarebbero state una battuta ironica verso la gieffina. Quest’ultima, però, ha corretto il tiro rivelando ciò che voleva dire con esattezza: “Siamo nel mirino, nell’occhio del ciclone“. Sul web il pubblico afferma che Alfonso abbia “asfaltato in diretta nazionale” la concorrente, ma più probabilmente l’ha messa in guardia sul non montarsi la testa.

Il discorso è poi stato abbandonato dopo pochi secondi e il reality è andato avanti parlando delle dinamiche dei gieffini.