Questa sera nella Casa del Grande Fratello Ilaria Galassi ha superato il televoto, ma si è ritirata dal gioco. Come mai? Ecco cosa è successo e il motivo della sua decisione.

Ilaria Galassi si ritira dal Grande Fratello

Colpi di scena questa sera nella Casa del Grande Fratello. Dopo la bordata di Shaila Gatta a Javier Martinez, abbiamo scoperto anche il risultato del televoto di questa sera, che ha visto l’eliminazione di Emanuele Fiori. Il ragazzo è rimasto al ballottaggio con Ilaria Galassi, la quale poi ha fatto una comunicazione importante.

Stasera infatti Ilaria Galassi ha deciso di lasciare ufficialmente dalla Casa del Grande Fratello. Ad Alfonso Signorini ha comunicato la sua decisione e ammesso l’esigenza di tornare dalla sua famiglia. Sebbene si sia detta felice dei mesi trascorsi nel programma, Ilaria ha ammesso di aver accusato parecchia stanchezza.

Tornato dalla pubblicità, il conduttore ha fatto sapere a Ilaria Galassi che la decisione era stata accolta: “Il Grande Fratello accoglie la tua decisione. Ora puoi andare dai tuoi compagni e comunicarlo”.

In seguito tornata in studio, Ilaria Galassi ha detto ai suoi compagni: “Io ho parlato con il pubblico e con Signorini. Mi ha dato la possibilità di lasciare. Perché ho bisogno di stare a casa e tornare da mio figlio e il mio compagno. Non ci capisco niente di dinamiche e inciuciare. È stata una bella esperienza per me. Spero che vinca il migliore, la persona più onesta e sincera. Pamela ti amo, sei una guerriera”.

A quel punto è scattato il freeze e in Casa è arrivato il compagno di Ilaria: “Ho sentito che vuoi andare a casa. Io sono qui per prenderti. Abbiamo passato 5 mesi bellissimi con Riccardo e stiamo stati in giro un po’. Sono stati mesi impegnativi e mi sei mancata tantissimo. Se vuoi, andiamo”.

Infine a Ilaria Galassi è stata data la possibilità di abbracciare il suo compagno. Tutti i concorrenti si sono commossi in lacrime e hanno abbracciato Ilaria e la sua dolce metà. Gli inquilini molto dispiaciuti si sono stretti intorno alla loro compagna di viaggio.

Uscita dalla Casa, Ilaria Galassi ha potuto abbracciare anche suo figlio.