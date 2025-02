Stasera nel corso della diretta del Grande Fratello è accaduto qualcosa di inaspettato: Shaila Gatta ha infatti insinuato che Javier Martinez sia ancora interessato a lei.

Le parole di Shaila Gatta

Non mancano i colpi di scena questa sera nel corso della diretta del Grande Fratello. Poco fa infatti è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato il pubblico senza parole. Shaila Gatta ha infatti insinuato che Javier Martinez, che di recente si è riavvicinato a Helena Prestes, sia ancora interessato a lei. In questi giorni infatti l’ex Velina ha dichiarato in confessionale:

“La verità è che l’unica persona per cui veramente ha provato interesse sono io. Gli piaccio ancora. Credo che non abbia digerito il palo e che non sia andato avanti. Non lo ammetterà mai, è troppo orgoglioso”.

Shaila sembra avere le idee chiare su Javier… #GrandeFratello pic.twitter.com/wDx8ceuyiM — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 3, 2025

Stasera dunque Javier Martinez ha ascoltato le parole di Shaila Gatta e ha smentito le sue insinuazioni. Ma non solo. L’ex tentatore ha dichiarato di essere andato avanti e a quel punto la ballerina ha aggiunto: “Lo pensa tutta la casa. Io l’ho pensato quando mi hai nominato. Se una persona ti è indifferente non ha tutto quell’astio. Io ti auguro di trovare la persona che fa per te, basta che non prendi in giro e gli altri”. Ma non è finita qui.

Poco dopo a prendere parola è stato anche Lorenzo Spolverato, che dando man forte alla fidanzata ha affermato: “Secondo me a lui Shaila non è del tutto indifferente”. Javier tuttavia ha assicurato di non essere più interessato alla Gatta e di aver chiuso definitivamente quel capitolo.