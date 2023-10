Esibizione da brividi e standing ovation per Ilaria Mongiovì nei panni di Arisa

NEWS

Debora Parigi | 13 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

Grandissimi complimenti per Ilaria Mongiovì a Tale e quale nei panni di Arisa, ma Malgioglio non è stato convinto

La performance di Ilaria Mongiovì a Tale e quale nei panni di Arisa

Una delle concorrenti migliori di questa edizione di Tale e quale è sicuramente Ilaria Mongiovì. Lei ha già vinto una puntata, la seconda per l’esattezza, ricevendo grandi complimenti. In realtà in ogni puntata le vengono fatti grandi apprezzamenti e possiamo dire che se li merita tutti. Ma adesso una nuova sfida.

Per la quarta puntata di Tale e quale show 2023, Ilaria Mongiovì ha dovuto fare un’interpretazione davvero complicata. Ha infatti vestito i panni dell’iconica Arisa con la sua voce molto soave e davvero bella che fa venire sempre i brividi. La canzone da cantare è stata “Controvento” presentata a Sanremo. Si tratta di un pezzo difficile per il quale Ilaria si è preparata duramente. Vediamo quindi un estratto della sua performance:

Come si vede, è stata un’esibizione davvero da brividi quella della Mongiovì questa sera. Infatti c’è stata una standing ovation e tutti si sono emozionati per la performance. I giudici hanno fatto notare la grande somiglianza nella voce e anche il sentimento messo, proprio come l’originale. Fuori dal coro è invece stato Cristiano Malgioglio che non è rimasto totalmente soddisfatto. L’ha criticata dicendo: “Io sono la voce fuori dal coro. Arisa ha una voce cristallina, una timbrica meravigliosa. Tu canti molto bene, ma non ho sentito la sensualità della voce di Arisa”.

E voi invece che ne pensate? Potete rivedere questa performance e tutte le altre di Tale e quale show 2023 sul sito di RaiPlay.