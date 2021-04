Abito e scarpe da più di 2000 euro: ecco cosa veste Ilary Blasi stasera (FOTO)

1 L’abito di Ilary Blasi

Siamo ad una nuova puntata de L’Isola dei famosi 2021 (in onda su Canale 5 anche per Pasquetta) e anche ad una nuova eliminazione. Questa edizione, condotta da Ilary Blasi, sta avendo un grande successo, grazie anche alla presenza, come opinionisti, di Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e il vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi.

Parlando proprio della conduttrice, come al solito c’è la curiosità del suo look, sempre bello e impeccabile per ogni puntata. Nel corso delle altre serate ci ha sempre regalato outfit decisamente da copiare e spesso firmati Lia Stubbla, ma anche Francesco Paolo Salerno e ancora Balmain. Giovedì scorso, invece, aveva scelto un bellissimo tailleur nero appartiene al brand Genny.

Cosa indossa quindi questa sera Ilary Blasi? Che look ha scelto? Per l’occasione la conduttrice ha voluto indossare una giacca bolero cropped insieme ad una gonna lunga e stretta a vita alta. Entrambi i capi sono total back e ricoperti di borchie nere. La marca è Judy Zhang e il prezzo è di 1360 dollari per la giacca e di 1080 dollari per la gonna. Per quanto riguarda le scarpe, invece, sono gialle fluo del brand Casadei e hanno un costo di 575 euro.

Che ne dite? Vi piace il nuovo look di Ilary Blasi per questa serata de L’Isola dei famosi 2021?

Le news non finiscono qui…