Ilary Blasi sceglie un abito di una stilista del Kosovo: ecco chi la veste stasera

Curiosi di scoprire di chi è l'abito indossato da Ilary Blasi nella dodicesima puntata? Tutte le info sul look della conduttrice.

L’outfit di Ilary Blasi

Siamo giunti alla dodicesima puntata de L’Isola dei famosi 2021. Il gioco si fa sempre più intenso con i quattro Arrivisti che sfidano i Primitivi. E poi una nuova eliminazione tra Vera e Fariba. Mentre dall’Honduras abbiamo Massimiliano Rosolino, in studio, accanto a Ilary Blasi troviamo Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Ma parliamo adesso della conduttrice e del suo look sfoggiato per questa nuova puntata. Dopo avervi mostrato il total black di Elettra Lamborghini, per Ilary Blasi abbiamo invece un abito lunghissimo e chiarissimo.

Nel dettaglio si tratta di un abito a sirena con maniche a palloncino e schiena scoperta, così come i fianchi. La parte dietro è legata con un fiocco nero. Come riporta Silvia Giacò su Instagram, il brand di questo outfit è come sempre Lia Stublla. E gli orecchini, invece, sono di Bozart Bijour. Le scarpe sono del marchio Le Silla e il prezzo è di 486 euro.

La stilista Lia Stublla è nata nel 1987 ed è originaria de Kosovo. Dopo una lunga gavetta nel mondo della moda, ha fondato nel 2010 il suo marchio. Lei stessa ha raccontato di aver iniziato in una stanza del suo appartamento adibita ad atelier per ospitare amici e clienti. Poi è riuscita ad acquistare un appartamento e, con l’aiuto di un piccolo staff, a far crescere il suo progetto. Così nel 2017 ha aperto una vera e propria casa di moda con più di 40 dipendenti.

Non solo Ilary Blasi, Lia Stublla disegna abiti anche per Belen e Georgina Rodriguez. Ma il suo primo grande debutto è avvenuto nel 2018 sul red carpet degli Oscar vestendo l’ex assistente di Kim Kardashian, Stephanie Sheperd.

Vi piace il look di stasera di Ilary Blasi?

