Elettra Lamborghini opta per il total black: il costo del suo outfit

1 L’outfit di Elettra Lamborghini

Questa sera va in onda la dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi, con Ilary Blasi e il suo inviato in Honduras Massimiliano Rosolino. Immancabili gli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, come immancabili sono le scelte di stile dei menzionati.

In questo articolo ci concentreremo sul look total black dell’ereditiera. Per questo appuntamento Elettra ha scelto di indossare un completo firmato Balmain. Ma quale sarà il costo? Il top ha un prezzo pari a 550,00 Euro. A seguire alcune informazioni sul capo d’abbigliamento: “Top cut out di Balmain in maglia di viscosa bianca con maniche corte, bottoni oro decorativi, spalle scoperte, linea aderente”.

Il pantaloncino, dello stesso colore del top, costa invece 790,00 Euro. Ed ecco alcune curiosità a tal proposito: “Pantalone corto da ciclista di Balmain nero in maglia a costine caratterizzato da dettaglio bottoni dorati incisi sul davanti, vestibilità aderente e chiusura con zip sul retro”.

Di seguito una foto dell’intero outfit indossato da Elettra Lamborghini per L’Isola dei Famosi.

L’outfit di Elettra Lamborghini a L’Isola dei Famosi

Queste dunque tutte le informazioni a proposito dell’outfit di Elettra Lamborghini, scelto per la puntata de L’Isola dei Famosi. E a voi piace questo look? Continuate a seguirci per conoscere tutte le dinamiche del reality show, per gli abiti dei protagonisti in studio e per scoprire quali naufraghi continueranno la loro avventura!