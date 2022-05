La sorpresa per Nicolas Vaporidis

Uno dei protagonisti più amati de L’Isola dei Famosi 16 è senza dubbio Nicolas Vaporidis. L’attore infatti ha conquistato gran parte del pubblico ed è già visto come uno degli ipotetici vincitori di questa lunga edizione del reality show. Solo qualche giorno fa il naufrago ha deciso di accettare il prolungamento del programma e di continuare il suo percorso in Honduras. Stasera così per Nicolas è arrivata una bellissima sorpresa, e naturalmente non cono mancate le emozioni.

Vaporidis ha infatti ricevuto un videomessaggio da Fausto Brizzi, regista di Notte Prima Degli Esami, l’iconico film con protagonista proprio il naufrago de L’Isola dei Famosi 16. Lo sceneggiatore, come qualcuno saprà, è stato il primo a credere in Nicolas e in tutti questi anni è stato al suo fianco nei momenti belli e in quelli brutti. Stasera così Brizzi ha inviato un bellissimo videomessaggio all’attore, nel quale ha affermato:

“Sono qui come testimone oculare della tua vita, perché io c’ero quel giorno quando hai fatto il provino per Notte Prima Degli Esami, il primo sliding doors della tua vita. C’ero sempre, anche negli anni successivi, quando il telefono squillava sempre, facevi film su film, inaugurazioni di supermercati, qualsiasi cosa. Io c’ero anche quando il telefono squillava un po’ di meno, c’ero sempre. E c’ero quando è arrivata quella telefonata che ti voleva naufrago su un’isola, c’ero davanti ai tuoi dubbi. Non hai preso un 6 meno meno fino a ora, ma sei sul 7+. Ora si va verso gli esami finali, che ben conosci. Voglio vedere che figura fai, io intanto sono qui a tifare per te. Sono certo che questo sarà il secondo sliding doors della tua vita, e sono pronto a guardarlo. Ti voglio bene”.

Il videomessaggio di Fausto Brizzi per Nicolas 💗 #Isola pic.twitter.com/FUEIEqqSpM — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 30, 2022

Il videomessaggio di Fausto Brizzi ha commosso non solo Nicolas Vaporidis, ma anche il web e il pubblico. Ma l’attore riuscirà a vincere L’Isola dei Famosi 16? Non resta che attendere per scoprirlo.

