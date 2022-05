Chi è Pamela Petrarolo? Età, altezza, vita privata e Instagram

Sapete tutto su Pamela Petrarolo, ex volto di Non è la Rai? Qui tutte le news: età, altezza, vita privata e Instagram

È stata il volto amatissimo di Non è la Rai, ha già qualche reality alle spalle e ci riprova ora con L’Isola dei Famosi. La cantante, showgirl e coreografa italiana, Pamela Petrarolo è rimasta nel cuore di tanti. Scopriamo insieme alcune curiosità come età, altezza, vita privata, carriera e Instagram.

Chi è Pamela Petrarolo

Nome e Cognome: Pamela Petrarolo

Data di nascita: 10 novembre 1976

Luogo di nascita: Roma

Età: 45 anni

Altezza: 1 metro e 61 centimetri

Peso: 56 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: cantante, showgirl, attrice, conduttrice e coreografa

Ex marito: Gianluca Pea

Fidanzato: Pamela è impegnata con il compagno Giovanni

Figli: Pamela ha tre figlie

Tatuaggi: Pamela ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @pamelapetrarolo

Pamela Petrarolo età, altezza e biografia

Personaggio tra i più amati, specialmente negli anni ’90 grazie a Non è la Rai, conosciamo tutte le info di Pamela Petrarolo.

Apriamo quindi la biografia della Petrarolo con una delle tante domande che si pongono gli utenti.

Quanti anni ha Pamela di Non è la Rai? La showgirl è nata a Roma il 10 novembre 1976 a Roma, sotto il segno dello Scorpione. L’età di Pamela Petrarolo, dunque, è di 45 anni.

Sappiamo anche altezza e peso, che corrispondono rispettivamente a 1 metro e 61 centimetri e 56 kg.

Vita privata

Cosa sappiamo riguardo la vita privata di Pamela Petrarolo? Partiamo con il dire che attualmente è impegnata con il compagno Giovanni. Ma arriva da un precedente matrimonio.

Chi è quindi l’ex marito di Pamela di Non è la Rai? Nonostante i 10 anni di differenza, la Petrarolo si è sposata, a seguito di tre anni di fidanzamento, con l’agente di viaggi Gianluca Pea. Insieme hanno avuto due figlie, Alice e Angelica. Le nozze per la coppia sono durate sei anni, celebrate nel 2001 e concluse nel 2007.

Successivamente nel 2020 ha scoperto di essere incinta di Futura, come raccontato da Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso.

Di sé dice di essere una persona vivace, socievole ed energica.

Dove seguire Pamela Petrarolo: Instagram e social

Pamela Petrarolo è molto attiva sui social. È possibile trovare la cantante su Instagram e Facebook.

In entrambi gli account, gestiti da lei personalmente, troviamo foto del presente (tra vita privata e lavorativa), ma anche tantissimi ricordi del passato.

Su Twitter, invece, sono presenti alcuni profili, ma non abbiamo la certezza effettiva di quale sia il suo ufficiale o se si tratta di pagine gestite da fan. In ogni caso è comunque poco attiva su questo social.

Carriera

Una carriera di successi quella di Pamela Petrarolo, che è esplosa nel 1991 grazie a Non è la Rai. Negli anni, come vedremo, di progetti ne ha portati avanti tantissimi.

Lavori che la vedono impegnata nell’ambito della musica, della televisione, del cinema e del teatro. Qui di seguito nel dettaglio.

Album e canzoni

Partiamo con un riassunto degli album portati al successo da Pamela Petrarolo di Non è la Rai in questi anni di carriera. Ne troviamo tre:

1994 – Io non vivo senza te

1995 – Niente di importante

2018 – A metà

Queste invece le canzoni più conosciute di Pamela di Non è la Rai:

2006 – Tomato De Amor (solo in radio)

2018 – Please Don’t Go, remix

2018 – Vivere a metà

2019 – Fammi sognare

2020 – Futura

2021 – Vivere a metà (versione acustica)

– EP Futura

– Fammi sognare, rmx

– “Vorrei la pelle nera”

– “Niente di importante live”

Programmi televisivi

Durante la sua carriera Pamela Petrarolo è stata protagonista di diversi programmi televisivi, che riassumiamo qui di seguito:

Domenica in (1990-1991) – figurante

Non è la RAI (1991-1995)

Primadonna (1991)

Capodanno con Canale 5 (1991)

Serata d’amore per San Valentino (1992)

Carnevale con Canale 5 (1992)

La notte della bellezza (1992)

La grande festa di Non è la Rai (1992)

Bulli & pupe (1992)

Capodanno ’92 (1992)

Rock ‘n’ Roll (1993)

Passioni d’amore (2001)

Villaggio Vip: istruzioni per l’uso e per l’abuso (2001)

Non è la RAI Speciale (2005)

La fattoria 3 (2006) – concorrente

Libero (2006)

Domenica Cinque (2009-2011)

All Together Now (2019) – giudice

Non è la Rai

Dopo essere stata figurante a Domenica In (tra il 1990 e il 1991) per Pamela Petrarolo è arrivato il successo grazie a Non è la Rai, dato che è entrata a far parte del cast del programma ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo.

La trasmissione che ha visto nascere tante showgirl (da Ambra Angiolini ad Antonella Elia, Alessia Merz e non solo) ha visto anche la presenza di Pamela.

Da questo momento in poi la Petrarolo ha dato il via alla sua carriera artistica e come avete visto è stata protagonista di tantissimi programmi.

La Fattoria 3

Dei reality a cui ha partecipato Pamela Petrarolo menzioniamo ovviamente la terza edizione de La Fattoria.

Nella trasmissione la sua avventura è durata alcune settimane, ma ha avuto modo di condividere questa esperienza con personaggi del calibro di Justine Mattera, Katia Ricciarelli, Francesco Arca, Alessia Fabiani, Aldo Montano e non solo!

All Together Now

Nel 2019 abbiamo ritrovato Pamela Petrarolo come giudice della trasmissione condotta da Michelle Hunziker, All Together Now.

L’ex volto di Non è la Rai figurava quindi nel muro dei 100 giurati.

Teatro e film

Oltre ai programmi televisivi Pamela Petrarolo è stata impegnata anche a teatro con alcuni spettacoli e al cinema (nel film Carrozzelle felici nel 2013). Ecco gli spettacoli teatrali:

Mary, Pam, Sasha Show (2005)

La fortuna vien dal cielo (2006)

Arrivederci forse mai (2008)

Nostos (2008)

Il cielo è sempre più blu (2009)

Persone (2012)

Pamela Petrarolo a L’Isola dei Famosi

Dopo giorni di indiscrezioni anche i canali ufficiali de L’Isola dei Famosi hanno annunciato la presenza di Pamela Petrarolo tra i naufraghi.

Nella stessa puntata del suo ingresso (il 16 maggio), ci saranno anche altri concorrenti ad aggiungersi al cast. Parliamo di Gennaro Auletto, ma anche di Luca Daffrè e Marco Maccarini.

Sarà sicuramente un ottimo modo e una grande vetrina per farsi conoscere sotto altri punti di vista. Per Pamela si tratta di un gradito ritorno in TV.

Ricordiamo che questa edizione de L’Isola dei Famosi vede alla conduzione Ilary Blasi, come inviato in Honduras figura Alvin, mentre in studio tra gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Ma chi sono i naufraghi?

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Il 21 marzo è iniziata la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Da quella data in poi sono stati davvero tantissimi i concorrenti che sono stati tra i protagonisti. Alcuni di loro sono stati eliminati o ritirati (per scelta o perché costretti.

Qui vi proponiamo l’elenco completo con tutti i naufraghi de L’isola dei Famosi:

Tra loro si nasconde il vincitore o la vincitrice de L’Isola dei Famosi, che scopriremo solo il 27 giugno, quando si svolgerà la finale del reality show.

Il percorso di Pamela Petrarolo a L’Isola dei Famosi

A partire dal 16 maggio prende il via il percorso di Pamela Petrarolo a L’Isola dei Famosi. Qui di seguito vi proponiamo alcune tappe della sua avventura in Honduras.

9° settimana: Pamela sbarca su L’Isola dei Famosi e fa conoscenza dei naufraghi. (IN AGGIORNAMENTO)

