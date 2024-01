NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Gennaio 2024

Pochi minuti fa è stato annunciato che Vladimir Luxuria sarà la conduttrice ufficiale della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Due anni fa però Ilary Blasi aveva predetto il passaggio di testimone.

La vecchia battuta di Ilary Blasi

Dopo settimane di indiscrezioni e pettegolezzi adesso è arrivata l’ufficialità: Ilary Blasi lascia definitivamente L’Isola dei Famosi. Poco fa infatti, nel corso di una conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che la nuova edizione del reality show, che tornerà su Canale 5 in primavera, sarà condotta da Vladimir Luxuria, proprio come si mormora da giorni. L’ex opinionista dunque prenderà in mano le redini della trasmissione e di certo ne vedremo di belle. Nel mentre in questi minuti il web ha riportato alla luce un vecchio video risalente all’edizione del 2022 che sta già facendo il giro dei social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nella clip in questione vediamo proprio Ilary Blasi fare una battuta a Vladimir, con la quale la presentatrice aveva previsto in anticipo la conduzione di Luxuria all’Isola. L’ex moglie di Francesco Totti, tra le risate generali, aveva infatti affermato:

“Da opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene”.

La battuta è un chiaro riferimento a quanto accaduto con Alfonso Signorini. Come di certo in molti ricorderanno, era stata Ilary Blasi a condurre le prime tre edizioni del Grande Fratello Vip. Al suo fianco, nelle vesti di opinionista, c’era proprio il giornalista, a oggi conduttore del programma. Si tratta dunque della seconda volta che a soffiare la conduzione di un reality show a Ilary è un suo opinionista. Nel mentre però si mormora che per la Blasi possa esserci un nuovo progetto in arrivo. Secondo le indiscrezioni infatti la presentatrice dovrebbe assumere il comando di Battiti Live, che si sposterebbe da Italia 1 a Canale 5.