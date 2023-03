NEWS

Andrea Sanna | 11 Marzo 2023

L’amico di Totti parla di Ilary Blasi

Ilary Blasi, che oggi festeggia il compleanno del suo fidanzato Bastian, due giorni fa è stata a cena a Tartarughino, noto ristorante romano di cui Alex Nuccetelli è direttore artistico, nonché amico di Francesco Totti. Anni fa è stato proprio lui a presentare la conduttrice e l’ex capitano della Roma e fare un po’ da Cupido tra i due.

Ora che il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti si è concluso, Alex Nuccetelli non si aspettava minimamente di ritrovarsi la presentatrice lì. Di questo ne ha parlato a Fanpage.it in un’intervista, spiegando appunto: “Tutta Roma sa che lavoro lì, anche le amiche di Ilary che mi guardano sempre le storie. Non so se c’era Angelo (Marrozzini, il cugino di Francesco Totti, ndr) ma c’era sicuramente la moglie Giorgia. C’erano Ilary, Bastian, e le sorelle Silvia e Melory con i rispettivi compagni. Hanno prenotato con un cognome che non conosco. Non ci aspettavamo di trovarceli a cena. Mi è sembrata una dimostrazione di forza anche perché Roma è talmente grande…”.

In quanto alla cena Alex Nuccetelli ha svelato come secondo lui, Ilary Blasi e i suoi compagni di tavolata volessero un po’ imitare “i fasti che raggiunge Francesco, ma quando c’è lui casca la curva”. Nonostante tutto, però, è stato felice di vederli felici.

Nel corso della chiacchierata Nuccetelli ha espresso anche un parere su quanto diverso sia, secondo lui, il rapporto che Ilary Blasi ha oggi con Bastian, rispetto a quello avuto con Francesco Totti. Ha detto che ha delle amiche in comunque e che comunque a lui sembra un giovane ragazzo, a differenza di Francesco che invece si è preso più responsabilità fin da subito. Per poi aggiungere: “Si è sempre prodigato per fare del bene intorno a sé”.

Nel suo racconto Nuccetelli ha fatto sapere di non aver avuto modo di incontrare Ilary Blasi. All’interno del ristorante ci sono diverse sale e lui si trovava in una differente. Ma ha aggiunto: “Anche perché c’erano persone che non mi andava di incontrare”.

Infine Alex Nuccetelli ha rivelato di aver sentito Francesco Totti e di avergli riferito della cena di Ilary Blasi nel suo locale. Come ha reagito l’ex capitano giallorosso? A svelarlo è stato proprio l’organizzatore di eventi al sito: “Ha fatto il signore. Mi ha detto: Tanto grande Roma, proprio da te’”.