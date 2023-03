NEWS

Andrea Sanna | 11 Marzo 2023

GF Vip 7

Sui social spopola l’hashtag lanciato dai Donnalisi per avere Edoardo Donnamaria in studio dopo la squalifica

L’hashtag dei Donnalisi per Edoardo

La squalifica di Edoardo Donnamaria dal GF Vip 7 non è stata affatto presa bene non solo da Antonella Fiordelisi, ma anche dai fan della coppia dei Donnalisi. Sul web in queste ore sta circolando un hashtag dedicato proprio all’ex vippone. Come mai? Vi domanderete.

Dopo la decisione da parte del programma di espellere Edoardo Donnamaria e non farlo arrivare in studio per un saluto, sul web i fan dei Donnalisi si sono scatenati, non trovandosi d’accordo con tale scelta. Secondo loro, infatti, così come molti altri concorrenti (tra cui anche la squalificata Ginevra Lamborghini che è persino ritornata in Casa da ospite), anche lui dovrebbe avere questo diritto.

L’hashtag lanciato dai Donnalisi

Così, come dicevamo, su Twitter è partito l’hashtag #EdoInStudio e sono davvero tanti i messaggi da parte dei Donnalisi che lo chiedono a gran voce. Proprio oggi, tra l’altro, si è parlato del perché Edoardo Donnamaria non può essere in studio a differenza di Ginevra Lamborghini.

A parlarne è stato Fanpage.it che ha spiegato che la scelta potrebbe dipendere dalla nuova linea editoriale delle ultime settimane. Di recente, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere di non aver gradito gli atteggiamenti visti da alcuni vipponi e, di conseguenza, Alfonso Signorini e l’intera macchina del GF Vip hanno preso dei provvedimenti. Il conduttore ha invitato i vipponi ad assumere dei comportamenti consoni in Casa per evitare provvedimenti più seri. Il ritorno di Edoardo Donnamaria in studio, quindi, potrebbe non rispettare quanto detto. Per dispiacere dei Donnalisi.

Dunque la differenza tra Edoardo Donnamaria e Ginevra Lamborghini sostanzialmente sarebbe questa. Chissà però che, in qualche modo, il vippone non possa farsi sentire comunque e manifestare la sua vicinanza alla fidanzata Antonella Fiordelisi, esattamente come fatto ieri quando con un megafono ha urlato per lei fuori dalla Casa. I Donnalisi, nel mentre, vogliono comunque tentare!