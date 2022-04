La rivelazione di Ilary Blasi sulla figlia Chanel

Ilary Blasi e Francesco Totti quando è nata la loro secondogenita Chanel hanno attirato l’attenzione del web per la scelta del nome piuttosto originale. Durante la puntata di Belve, andata in onda ieri sera, la conduttrice oltre a escludere ipotetiche frecciatine verso contro Alfonso Signorini, ha anche parlato della sua vita privata.

La presentatrice della trasmissione Francesca Fagnani, incuriosita e divertita, ha domandato a Ilary Blasi: “Ti sei pentita di aver dato a tua figlia il nome Chanel? Quali erano gli altri nomi nella rosa? Balenciaga?“. A queste parole la moglie di Francesco Totti ha detto che non c’è mai stato alcun ripensamento. Ha ammesso di non riuscire a immaginarsi sua figlia con un nome differente:

“Non mi sono pentita di averla chiamata così, una volta gliel’ho chiesto pure a mia figlia se le piacesse il suo nome e mi ha risposto che le fa impazzire da quanto le piace. Io stessa non riuscirei ad immaginarmi Chanel con un altro nome. In famiglia abbiamo un problema con i nomi, anche se Cristian ed Isabel sono più normali dai..”.

Sempre con ironia Francesca Fagnani ha fatto notare come i figli di Ilary Blasi abbiano tutti nomi che non finiscono per vocali e le ha quindi domandato: “Non ti piacciono le vocali?“. Anche in questo caso la Blasi ha detto la sua per poi fare una confidenza inaspettata. Prima che nascesse Chanel, infatti, lei e Francesco Totti avevano pensato a un altro nome:

“Ma sai perché? Perché Totti è un cognome corto e brutto, molto duro, così i nomi li abbiamo scelti senza vocale finale. L’alternativa a Chanel non era Balenciaga. Lo dico? Era Roma! Ma questo perché in famiglia abbiamo un problema con i nomi, le mie sorelle si chiamano Silvia e Melory. Silvia è la prima, i miei genitori all’epoca non se la sono sentita.. Poi sono nata io ed infine Melory. Anche i miei nipoti hanno nomi strani: una mia sorella ha dato ai suoi figli i nomi Stella e Nicki, l’altra Jolie”, ha ironizzato Ilary Blasi come si apprende da Biccy.

Una cosa è certa: in casa Totti-Blasi hanno davvero una grande fantasia con i nomi!

Novella 2000 © riproduzione riservata.