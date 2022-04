Le parole di Ilary Blasi su Alfonso Signorini

Ricordate la battuta fatta da Ilary Blasi durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi? La conduttrice con ironia aveva detto infatti: “Da opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene”, provocando la risata dei presenti in studio e del web. In tanti l’hanno vista come une presunta stoccata ad Alfonso Signorini. Perché in tanti l’hanno creduto? Semplicemente perché il presentatore ha preso il suo posto dalla quarta edizione del GF Vip, prima presentato proprio da Ilary. Ma, come ha più volte detto la stessa Blasi, è stata lei a voler virare su altri progetti.

In questi giorni, intanto, si continua a parlare di questa presunta frecciatina. Il direttore di Chi e conduttore del GF Vip attraverso il suo settimanale ha risposto alla lettera di una fan che le chiedeva delucidazioni dopo l’esternazione di Ilary Blasi. Con molta serenità Alfonso Signorini ha risposto dicendo di non averci visto alcuna cattiveria o malizia nelle parole della collega, anzi. È parso decisamente divertito:

“Io e Ilary ci conosciamo da anni e non vedo in lei, mi creda, nessuna malizia o cattiveria! (…) Riguardo all’osservazione fatta alla prima puntata dell’Isola, l’ho trovata pertinente. (…) Mi ha molto divertito leggere, tutti i commenti che si sono sprecati intorno a fantomatiche frecciatine o siluramenti nei miei confronti. Io e Ilary, proprio mentre si scriveva di tutto a riguardo, ci facevamo al telefono delle grasse risate”.

Ha detto in quella circostanza Signorini. Ieri a Belve Ilary Blasi è tornata sull’argomento e ci ha tenuto a dire come, in realtà, non si è trattato di una frecciatina, piuttosto un modo per scherzare e soprattutto voleva essere un complimento verso l’opinionista de L’isola dei Famosi, Vladimir Luxuria: “Non era una frecciatina, abbiamo una confidenza, è un gioco, è stata vista come una cosa negativa, invece era una cosa positiva, voleva essere un complimento a Vladimir Luxuria”, ha concluso come raccolto da BlogTivvù.

Ilary Blasi ha dunque chiuso così la questione (si spera). Nulla di personale con Alfonso Signorini, anzi. E questa risposta ne è la conferma.

