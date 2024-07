Ilary Blasi ha commentato il rumor che la vedrebbe come conduttrice della prossima edizione de La Talpa

Ilary Blasi sarà davvero alla conduzione della nuova edizione de La Talpa la prossima stagione televisiva? Ecco qual è stata la sua più recente risposta.

La risposta di Ilary Blasi

Al momento non sappiamo quando andrà in onda La Talpa, anche se il reality di Canale 5 sembrerebbe confermato per la prossima stagione televisiva. Scopriremo tutti i dettagli durante la presentazione dei palinsesti Mediaset che avverrà a metà luglio 2024, ma nel frattempo dobbiamo farci andare bene solo le indiscrezioni.

Alcune di queste riguardano la conduzione, ruolo che potrebbe venire ricoperto da Ilary Blasi. Da mesi si vocifera che il timone potrebbe proprio prenderlo la presentatrice romana anche se ad oggi non abbiamo informazioni ufficiali in merito. In una recente intervista con TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato se potrebbe davvero avverarsi quanto discusso sul web nelle ultime settimane:

“Qualcosa bolle in pentola. Quindi stay tuned, come dicono i giovani”.

Che cosa avrà voluto dire Ilary Blasi con questo non possiamo saperlo perché è stata troppo vaga. Qualcuno pensa si riferisca a La Talpa mentre altri sostengono si tratti di un qualche altro programma TV. A settembre è previsto il ritorno del Grande Fratello, quindi risulta poco probabile che Mediaset metta due reality nello stesso periodo, considerando anche il doppio possibile appuntamento settimanale per il GF.

llary Blasi però ha anche commentato il suo debutto da attrice nel film di Giampaolo Morelli. La conduttrice ha rivelato che si tratta di un piccolo ruolo e che ha vestito i panni di se stessa:

“‘Girato un film’ è un parolone. Ho fatto una piccola parte. Sa quando passi davanti alla camera da presa e dici ‘ciao’? Ho un cameo divertente. Interpreto me stessa, quindi niente di complicato. E tra l’altro lo meno tutto il tempo”.

Vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi sulla sua carriera, tra cui anche la messa in onda di Battiti Live dall’8 luglio 2024.