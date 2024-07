Sul suo profilo Instagram questo pomeriggio Rudy Zerbi ha pubblicato una fotografia che lo ritrae 14 anni fa insieme ad Annalisa. Ecco lo scatto.

La foto di Rudy Zerbi e Annalisa

Annalisa, come ben sappiamo, ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica ad Amici di Maria De Filippi e qui ha incontrato un professore che ha sempre creduto in lei. Stiamo parlando di Rudy Zerbi, il quale le è sempre rimasto affezionato per tutti questi anni.

Di recente, per esempio, in una intervista a Verissimo ha rivelato ciò che pensa sul percorso lavorativo dell’ex allieva e ha anche commentato il suo passato nella scuola:

“Annalisa rimane ancora oggi il livello assoluto di allieva modello. Sempre pronta, faceva sempre quel qualcosa in più “Annalisa rimane ancora oggi il livello assoluto di allieva modello. Sempre pronta, faceva sempre quel qualcosa in più.

Che bello vedere questi ricordi e questi ragazzi sia nel canto che nel ballo. Amici non li abbandona e non vengono dimenticati. Alcuni sono professionisti o giudici all’interno della scuola. È veramente bello vederli realizzarsi e vivere di musica. Io dico sempre di cercare di non avere paura, ma di essere felici del proprio lavoro”.

Qui sotto, invece, possiamo vedere una fotografia che ha pubblicato proprio nel pomeriggio del 2 luglio 2024 per celebrare i 14 anni dal loro primo incontro nella scuola di Canale 5. In descrizione leggiamo: “Altro che storie brevi, Amici da Amici 10“.

La foto di dieci anni fa con Rudy Zerbi e Annalisa

Tanti i commenti che sono stati scritti sotto il post di Rudy e che hanno raccolto il favore del pubblico. Ci sono nuovi fan e anche persone che li seguono entrambi fin dal primo momento. Sicuramente una soddisfazione molto grande! Al momento Annalisa non ha ancora commentato ma siamo sicuri che tutto questo affetto le farà molto piacere.