1 Il messaggio per Ilary Blasi

La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato il pettegolezzo dell’estate e nel corso delle settimane numerosi sono i retroscena emersi sulla coppia. Attualmente i due sarebbero in procinto di divorziare, e tra qualche giorno dovrebbero svolgersi i primi incontri per la separazione ufficiale. In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere. Poche ore fa infatti si è svolta la partita di campionato tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico e a trionfare è stata proprio la squadra biancoceleste. Nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo però in curva i tifosi nel settore Distinti hanno esposto uno striscione con un messaggio rivolto proprio a Ilary, che con ogni probabilità è una vera e propria frecciatina a Totti, avversario di una vita sul campo. Questo quello che recita lo striscione:

“Bentornata a casa Ilary”.

L’accaduto non è naturalmente passato inosservato, e il messaggio di Ilary Blasi è stato visto come un vero affronto sportivo a Totti. Nel mentre in questi giorni Dagospia ha svelato i primi dettagli sugli incontri per il divorzio tra la conduttrice e l’ex Capitano della Roma. Questo quanto si legge in merito:

“Il primo incontro tra le parti, se tutti collaboreranno, potrebbe svolgersi già giovedì 1° settembre. Al più tardi lunedì 5, per entrare nel vivo intorno a metà mese. Se Francesco Totti e Ilary Blasi troveranno un accordo totale, la questione potrebbe risolversi in fretta, in via consensuale. Se invece dovessero sorgere contrasti e problemi – ipotesi non improbabile – la separazione diventerebbe giudiziale, approdando in Tribunale, con il rischio di durare fino a tre anni. […] Il desiderio di Francesco Totti è che il tutto avvenga senza ulteriore clamore mediatico. Anche se la vacanza super-social di Ilary, che ha postato la qualunque su Instagram – mostrandosi tutt’altro che affranta per la fine di un amore ventennale – non promette bene. Idem dicasi per i ripetuti scoop del settimanale «Chi» sui presunti incontri clandestini di Francesco con Noemi Bocchi”.

