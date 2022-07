1 Ilary Blasi e il rumor su un ex di Belen

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione, ormai lo sappiamo tutti. Quello di cui nessuno è a conoscenza sono le ragioni che li hanno spinti a compiere tale gesto. Molte indiscrezioni parlano di tradimenti reciproci. Al calciatore da tempo è associata una donna che si chiama Noemi. Per la conduttrice de L’Isola dei Famosi, invece, si fa riferimento a diversi uomini. Ovviamente quello che stiamo per raccontare è frutto di rumor e basta. Non sappiamo cosa ci sia di vero.

Fatto sta che l’account Instagram Pipol Gossip riportato le informazioni raccolte da Il Corriere della Sera. Ieri sera, infatti, sosteneva che l’uomo che si scambiava messaggi segreti con Ilary (trovati poi da Francesco) fosse Luca Marinelli:

Tre anni più giovane di Ilary, Luca Marinelli sarebbe l’uomo che le avrebbe fatto “perdere la testa”. Attore, vincitore di un David di Donatello, due premi al Festival di Venezia e due Nastri d’argento ha un matrimonio alle spalle con l’attrice tedesca Alissa Jung, conosciuta sul set della fiction Maria di Nazaret. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, rivela Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre ‘L’Isola Dei Famosi’”. E, soprattutto, pare che lo stesso Totti abbia trovato sul cellulare di Ilary dei “messaggi compromettenti” che Ilary si sarebbe scambiata proprio con l’attore. “Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie” spiega ‘Chi’. Quel momento, forse, segna probabilmente il punto di non ritorno della coppia che si allontana sempre più fino ad arrivare al comunicato, ‘disgiunto’ di ieri sera.

Questa mattina, però, si punta a un altro nome accanto a quello di Ilary Blasi, ovvero Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez:

Dopo i rumors che volevano accanto a Ilary Blasi l’attore Luca Marinelli (fonte il Corriere della sera) sempre il quotidiano individua in Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez da cui ha avuto una figlia Luna Marie; l’uomo segreto che mandava sms piccanti e pieni di complimenti alla conduttrice più scoperto da Francesco Totti. Sarà per questo che tra Belen e Ilary, soprattutto nell’ultimo anno, non è mai corso buon sangue nonostante pubblicamente non fosse mai trapelato nulla?

