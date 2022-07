Nella giornata di oggi è stato diffuso un rumor che ha sconvolto tutto il popolo del web e non solo. Una delle coppie considerate più solide del panorama dello spettacolo italiano starebbero per annunciare la loro separazione. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Ad annunciarlo in anteprima è stato il sito Dagospia e il comunicato dovrebbe venire rilasciato questa sera:

Le voci su una presunta crisi erano già state diffuse a inizio 2022. Si parlava, infatti, di tradimenti da entrambe le parti ma mai niente di confermato ufficialmente. Nemmeno ora c’è l’ufficialità ma il portale Pipol Gossip ha dato quelli che sarebbero i primi dettagli sulla presunta fine del rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi:

Difficile da scrivere, ancor più da raccontare o crederci ma la storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi (coppia che noi tutti amiamo) è finita e non da oggi, ma da tempo. Chi scrive conosce (da giornalista e da fan) i fatti di una vicenda dove non ci sono nè vincitori, nè vinti. Chi scrive ha visto il Capitano con la sua nuova compagna, a passeggio per Roma, e adora Ilary per la sua innata simpatia.

Il crollo della relazione tra i due è avvenuto quando Francesco ha perso il papà Enzo, lo Sceriffo; e ha cercato e trovato affetto in modo completamente casuale in una nuova figura Noemi, ragazza fotografata allo stadio e venuta allo scoperto quando Dagospia ha lanciato la notizia e le foto di lei. Francesco, vivrebbe in casa con Noemi da due mesi, ma questa è un’altra storia, una storia d’amore che ricomincia da zero senza aggiungere altri commenti.