Una foto postata da Ilary Blasi riaccende le speranze (e le teorie) dei fan: “È un messaggio nascosto”

1 Il ritorno di Ilary Blasi a Sabaudia che fa pensare i fan

Proprio ieri vi abbiamo raccontato del ritorno in Italia, dopo il viaggio in Tanzania con i figli, di Ilary Blasi. E in particolare la conduttrice è andata a Sabaudia, località di mare in provincia di Latina molto amata da lei. Dopo l’annuncio della separazione con l’ex marito Francesco Totti, per Ilary è la prima volta in 20 anni che si concede queste vacanze senza appunto l’ex calciatore.

La stessa Blasi ha reso noto il suo spostamento proprio attraverso il suo profilo Instagram pubblicando alcune foto sul litorale laziale. E la sua presenza in questa località rende i fan molto attenti poiché, come detto, è un luogo in cui lei era solita andare con Francesco e i figli. Infatti i due lì hanno anche una casa.

Proprio per questo motivo, in tanti sul web stanno facendo delle teorie. In questi due giorni Ilary Blasi ha pubblicato vari scatti e tra gli utenti non è passato inosservato quello in cui ci sono due tazze di cappuccini. Alcuni fan sono partiti in quarta iniziando a dire che la conduttrice possa essere in compagnia dell’uomo misterioso che le avrebbe rubato il cuore e di cui si vocifera da tempo. Molto improbabile, dato che in altre storie vediamo che c’è un bel nutrito gruppo di persone. Infatti Ilary è insieme alla figlia più piccola e ad altre persone che hanno figli.

Ma c’è chi ha visto in questa foto un messaggio subliminale nei confronti dell’ex marito. Come riporta il sito TPI, secondo alcuni utenti si tratterebbe di un messaggio nascosto nei confronti di Francesco Totti. Ed è proprio per questo che sperano che i due possano tornare insieme.

Non vogliamo spezzare i sogni e le speranze dei fan, ma è probabile che l’altro cappuccino fosse semplicemente di un’amica o di una sorella di Ilary e non nascondesse nessun messaggio.

