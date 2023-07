NEWS

Le prime parole di Belen Rodriguez

Ieri sera, 4 luglio 2023, si è tenuta la conferenza stampa in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva. Tantissime le novità che il pubblico potrà gustarsi. Tra queste, per esempio, possiamo citare Pomeriggio Cinque con la conduzione di Myrta Merlino. Ma anche una nuova versione invernale di Temptation Island. Inoltre, a Le Iene approderà Veronica Gentili. E Belen Rodriguez?

Dopo tanti rumor è arrivata la conferma della sua uscita di scena da Mediaset. La conduttrice, infatti, non sarà più presente a Le Iene e nemmeno a Tu si que vales. Fino a questo momento la showgirl non aveva commentato la situazione, ma poco fa ha rotto il silenzio rispondendo ad alcune frasi dei suoi follower. Sotto un suo post, infatti, qualcuno ha scritto:

“Ciao Belu. Sicuramente ci saranno nuovi progetti e nuovi obiettivi da raggiungere. Cambiare poi è stimolante. Hai anche le tue aziende da seguire”.

A questo Belen Rodriguez ha replicato: “L’ho fatto proprio per questo“. Successivamente, inoltre, un’altra persona ha commentato:

“Mi dispiace tanto perché per me eri uno dei volti di Mediaset. Ma che ca** sta combinando Pier Silvio? Mah! Comunque sei talmente brava che ti rivedremo in progetti ancora più belli. Ogni cambiamento non avviene mai per caso”.

Con la risposta che state per leggere, quindi, Belen Rodriguez toglie ogni dubbio confermando che lasciare Mediaset è stata una sua decisione: “Io me ne sono andata“. Voi che cosa ne pensate? Vi dispiacerà non rivederla più nei programmi di Canale 5? Fatecelo sapere con un commento.

