Ilary Blasi svela quali sono le sue naufraghe de L’isola dei famosi preferite

Le preferite di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha rivelato quali sono i suoi naufraghi preferiti. Nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica, la conduttrice ha svelato i nomi delle due donne per cui fa il tifo. “I naufraghi li sto ancora studiando, in ogni puntata uno va su e l’altro giù – ha ammesso, aggiungendo poi – ho una passione per Valentina Persia, sarà che è romana. Poi adoro Vera Gemma: è libera. Sull’isola alla fine sono tutti un po’ burinos e un po’ rafinados. Ma nella vita la differenza la vedi. Io sono nella tribù burinos, orgogliosamente“.

La Blasi ha poi raccontato con quale spirito affronta la conduzione dei reality show. “Io sono spettatrice, prima che conduttrice. Sono ironica, cinica a volte. Posso essere una me***. C’è un po’ di tutto: la diretta, l’imprevisto, gli ospiti, gli opinionisti. Posso essere me stessa e mi sento a mio agio“, ha dichiarato. La conduttrice ha poi parlato di Francesco Totti e ha raccontato se la sua famiglia segue L’isola dei famosi ed in generale i programmi che presenta.

“Francesco segue le mie trasmissioni. Vede la tv con i miei figli che a una certa ora l’abbandonano, chattano con gli amici – ha raccontato Ilary Blasi, che ha poi aggiunto – Quando facevo il Grande Fratello veniva a prendermi“. E sull’ipotesi quarto figlio, Ilary non sembra avere le idee molto chiare. “Se penso ad un altro figlio? Da una parte sì, è talmente bello il profumo dei bambini piccoli. Dall’altra dico che ci siamo fatti una famiglia, abbiamo i figli grandi, Chanel e Cristian non ci filano più, hanno i loro amici”.

“Ci godiamo la piccolina, Isabel. E mi dedico al lavoro, che per me è importante – ha proseguito – Fare un altro figlio vuol dire ricominciare da capo, un po’ mi spaventa e un po’ sono combattiva. Mi faccio tante domande“.

