Su Netflix tornerà Ilary Blasi con il suo docu-film Unica 2 dalla durata di 3 ore. Il suo costo pare superare i 2 milioni di Euro.

Il costo di Unica 2 di Ilary Blasi su Netflix

Si parla ancora di Ilary Blasi e del suo ritorno in televisione. Al momento non sembrano esserci all’orizzonte delle trasmissioni che la vedranno al timone, ma è pronta al debutto nel grande schermo nel film di Giampaolo Morelli, L’amore e altre seghe mentali. Potrebbe però non essere finita qui. Più volte si è parlato di un nuovo progetto su Netflix.

Nello specifico del seguito di Unica – La Serie (titolo non specificato) dove, secondo quanti si legge sul sito di Davide Maggio, Ilary Blasi tornerà a raccontare la verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Il tutto dovrebbe avere la durata di 3 ore circa.

Spesso si è parlato anche dei presunti costi milionari di produzione della prima parte del lavoro di Ilary Blasi e il seguito pare non sia da meno. Sul portale del giornalista si apprende infatti che “Unica 2 ha un costo dichiarato, al Mic, di 2.673.911,00 euro. Un importo superiore al primo capitolo ma il costo orario è più basso, visto il numero maggiore di puntate”.

Stando a quanto si legge sembrerebbe che siano stati chiesti dei contributi al Ministero della Cultura, ma ancora non è chiaro se sono già stato ottenuti o si otterranno.

Altri dettagli sul progetto di Ilary

Il primo docu-film di Ilary Blasi avrebbe beneficiato di “un tax credit pari a 518.953,52 € da parte del ministero guidato allora da Gennaro Sangiuliano”. Questo stando quanto apprendiamo ancora dal sito. Inizialmente il costo di produzione indicato in 2,2 milioni di Euro, ora lo avrebbero aggiornato in 1,9 milioni sul sito del ministero.

In regia pare nella serie di Ilary Blasi sarebbe stato confermato Tommaso Deboni.

Sarebbero dunque queste le prime indicazioni sulla seconda stagione di Unica. Vedremo se tutte queste indicazioni saranno ulteriormente confermate.