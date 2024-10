Due clienti in un servizio realizzato da Striscia La Notizia si sono scagliate contro Federico Fashion Style e al TG satirico ai microfoni di Rajae Bezzaz hanno testimoniato: “Capelli caduti dopo un trattamento; aggredita da un assistente”. Non è tardata ad arrivare la replica dell’hairstylist.

Federico Fashion Style nel mirino di due clienti

Striscia La Notizia ieri sera è andata in onda un nuovo servizio realizzato dall’inviata Rajae Bezzaz. La reporter ha raccolto delle testimonianze di due clienti del salone di Federico Fashion Style a Milano.

A seguito di alcune recensioni negative trovate online, Rajae di Striscia La Notizia ha incontrato Nora Amile, ex Pupa de La Pupa e il Secchione. Lei ha fatto sapere di aver perso tanti capelli dopo un trattamento nel salone di Federico Fashion Style. In seguito, secondo il suo racconto, si sarebbe recata nel salone dove avrebbe ricevuto un’accoglienza che non si sarebbe aspettata.

Nel servizio di Striscia La Notizia, Nora ha rivelato quanto segue su Federico Fashion Style e il suo negozio:

“In salone mi hanno fatto la cheratina dicendo che sarebbe andate a togliere il crespo e che i capelli sarebbero sembrati più lunghi. Ma me li hanno decolorati talmente tanto che quando sono uscito dalla erano crespi. Il giorno dopo mi sono svegliata e i capelli erano cortissimi, così vado in negozio e trovo Giorgio, l’assistente di Federico. Dopo avermi insultato, ha preso le mie cose e voleva sbattermele in mezzo alla strada. Poi mi ha buttato per terra e mi ha dato un calcio sull’anca”.

La testimonianza e la reazione di Federico Lauri

Un’altra testimonianza sul salone di Federico Fashion Style, che sembrerebbe confermare quanto detto dall’ex Pupa, è arrivata da un’altra cliente che a Striscia La Notizia ha svelato la sua disavventura. Lei al TG satirico ha spiegato che le sono state applicate delle extension, ma tornata a casa ha riscontrato dei forti doloro alla testa.

Una terza persona ha fatto sapere di avere avuto dei problemi. In particolare fortissimi dolori dopo l’applicazioni dell’extension. Non si tratterebbe di una donna famosa, ma di una spettatrice che desiderava farsi fare i capelli da Federico Fashion Style. Arrivata lì però pare abbia assistito a un presunto litigio tra Lauri e Nora e per questo ha voluto testimoniare. Il marito di lei avrebbe persino realizzato delle registrazioni con il telefono per raccontare con i fatti l’accaduto.

In seguito Rajae ha intercettato Federico Fashion Style per capirne di più. Lui però è stato molto deciso nel replicare: “Se uno fosse stato davvero aggredito sarebbe scattato una denuncia reale”. E contro l’inviata: “Poverina, hai due peli in testa”.

Striscia La Notizia probabilmente tornerà sulla faccenda. Novella2000.it resta a disposizione nel caso in cui le parti interessare volessero intervenire per dei chiarimenti e/o rettifiche.