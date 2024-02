Totti-Blasi nuove accuse in tribunale: “Sperperati denari destinati alla famiglia”

NEWS

Debora Parigi | 13 Febbraio 2024

Francesco Totti Ilary Blasi

Nuovi retroscena nella causa di divorzio che vede coinvolti Ilary Blasi e Francesco Totti. La conduttrice ha accusato l’ex marito di giocare al casinò i soldi che sarebbero destinati ai figli. Lo ha inoltre accusato di lasciare la figlia più piccola a casa da sola.

Le nuove accuse di Ilary Blasi verso Francesco Totti

Oggi sul quotidiano La Verità è uscito un articolo in cui sono stati riportati alcuni testi scritti nella memoria difensiva depositata dai legali di Ilary Blasi che vedrebbero Francesco Totti reo di non aver dichiarato alcuni conti bancari e di aver lasciato a volte la figlia più piccola da sola a casa o in hotel. Questi retroscena sarebbero venuti a galla dopo che i magistrati avrebbero accettato di ascoltare Cristiano Iovino, presunto amante della conduttrice. E lei stessa sarebbe pronta a rispondere con un lista di donne con le quali Totti l’avrebbe tradita.

Al centro di tutta la questione dei tradimenti ci sarebbe l’assegno di mantenimento, la cui cifra sarà decisa dopo aver scoperto chi è stato il primo a tradire (per dirla in parole povere). Ecco che quindi il giornale La Verità riporta il fatto che i legali della Blasi stiano agendo per una “difesa assai puntuta”. Quindi nei documenti depositati al Tribunale Civile di Roma è emersa la passione per il gioco d’azzardo del Pupone e di conti bancari tenuti segreti.

A tal proposito, Ilary Blasi avrebbe accusato Francesco Totti di aver speso ingenti cifre nel gioco d’azzardo, mostrando anche come prova dei bonifici bancari. “Ha sperperato denari che avrebbe dovuto destinare alla famiglia”, si legge nell’articolo di giornale. E la cifra compelssiva spesa nel gioco d’azzardo si aggirerebbe intorno ai 3 milioni e mezzo di euro. La stessa Blasi avrebbe anche scoperto l’esistenza di nuovi conti aperti dall’ex marito, non depositati nella documentazione al giudice. Si legge sempre su La Verità: “Emergono denari in entrata per per 1.382.619,10 euro di cui 854.000 imputabili a reddito lordo, nonché 740.860 spesi al gioco. Dallo stesso conto corrente, mai indicato prima, si sono poi ‘volatilizzati’ verso banche statunitensi e di Singapore, 612.285 euro in data 21 giugno 2023”. Questi sarebbero tutti conti correnti omessi dall’ex calciatore.

Ma non finisce qui, perché non si parla solo di questioni economiche. Negli stessi documenti riportati dal quotidiano, si parla anche delle figlie Chanel e Isabel. Dalle accuse di Ilary Blasi pare che Francesco Totti “non permetterebbe a Isabel, nonostante l’impegno preso, di frequentare le lezioni di pattinaggio nei giovedì di sua competenza”. E l’avrebbe anche lasciata più volte da sola in casa o in hotel per uscite mondane. Parlando di Isabel, invece, si legge che la figlia non è stata portata nel viaggio a New York e che lui (secondo la difesa della madre) l’avrebbe esclusa dalla sua vita perché felice dell’uscita del documentario Unica.