Ilary Blasi a una festa con Michelle Hunziker ma gli occhi sono tutti puntati sul suo orologio da 13mila euro

Andrea Sanna | 8 Ottobre 2023

Ilary Blasi

Il costoso orologio di Ilary Blasi

Ieri sera diversi volti noti della TV e dello spettacolo hanno festeggiato il 60esimo compleanno di Roberto Cenci. E non poteva di certo mancare Ilary Blasi, che con il regista ha lavorato anche all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Per l’occasione, come vedremo, la presentatrice ha sfoggiato un outfit e un orologio molto costoso!

La presentatrice, che ha ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore Bastian Muller dopo la rottura da Francesco Totti, ha trascorso una serata in allegria. In diversi video l’abbiamo vista ridere e scherzare insieme a Michelle Hunziker (con la quale condivide anche la manager), Alvin, Nicola Savino. Insomma una bella serata tra amici.

Come mostrato da alcune immagini, Ilary Blasi oltre a sfoggiare il nuovo look con capello castano ondulato, ha indossato un lungo vestito grigio in lycra lucida. Si tratta di un modello molto aderente, a girocollo e maniche corte, che la conduttrice ha scelto per questa speciale occasione. Attenta a ogni dettaglio la Blasi ha accompagnato il tutto con dei gioielli molto preziosi. L’outfit è stato arricchito infatti da una collana Cartier, che le aveva già sfoggiato nel periodo estivo, così come l’anello decorato con le sue iniziali di cristallo.

A colpire gli utenti però è stato l’orologio scelto da Ilary Blasi per l’occasione. Come mostrato dalle immagini, infatti, ha sfoggiato un orologio a spirale. Si tratta del Serpenti Tubogas di Bvlgari.

Quello indossato da Ilary Blasi è un gioiello prezioso realizzato in acciaio inossidabile, vanta un quadrante nero molto bello. La lunetta è decorata da 38 diamanti tondi taglio brillante. Ciò che vogliono sapere tutti, però, è il costo! Il prezzo, consultando il sito del famoso brand, corrisponde a 13.100 Euro.

Dunque se anche voi siete rimasti colpiti da questo orologio, che a quanto pare sui social ha fatto faville, e volete acquistarlo dovrete sborsare questa importante cifra.