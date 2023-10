Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Ottobre 2023

Andiamo a vedere quale nuovo look ha scelto Ilary Blasi in queste ultime ore. Ecco la foto

Il nuovo look di Ilary Blasi

In questi ultimi giorni abbiamo visto Ilary Blasi molto felice insieme al suo compagno Bastian. I due hanno preso parte all’Oktoberfest e si sono mostrati con il sorriso abbracciati mentre sorseggiavano della birra. Nel frattempo la conduttrice ha anche rotto il silenzio in merito al suo futuro lavorativo a Mediaset.

Da tempo si vocifera che non condurrà più L’Isola dei Famosi e che, inoltre, non vedrà rinnovato il suo contratto per almeno un anno. Ovviamente si tratta solamente di indiscrezioni che al momento non trovano alcun fondamento. Intervistata a Striscia la Notizia, ad ogni modo, la Blasi ha affermato che “le Vie del Signore sono infinite” e che per il momento è ancora libera, senza un contratto.

Forse per celebrare questa ipotetica nuova vita ha anche sfoggiato un look del tutto inaspettato e inedito. Qui sotto, infatti, possiamo vedere una foto che ha pubblicato nelle Stories del suo profilo Instagram. Il colore è più scuro e non più biondo. Ma quello che salta all’occhio è il capello non più liscio ma riccio.

Il look con i capelli ricci di Ilary Blasi

Voi che cosa ne pensate di questa capigliatura sfoggiata da Ilary Blasi? Vi piace oppure la preferivate prima? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo noi continueremo ad aggiornarvi per non farvi perdere tante altre news.