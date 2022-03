Ilary Blasi al GF Vip

Siamo nel pieno della finale del Grande Fratello Vip 6, e nel corso della diretta ad arrivare in studio come ospite è stata Ilary Blasi. Come è ben noto solo la prossima settimana la conduttrice tornerà in prima serata su Canale 5 con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e di certo non mancheranno grandi emozioni. Tutto è pronto per la prima punta, che andrà in onda lunedì 21 marzo, e solo poche ore fa è stato svelato il cast ufficiale del reality.

Alfonso Signorini così questa sera ha accolto Ilary in studio, per presentare proprio il programma. Come è noto da tempo i due sono amici e già in passato hanno collaborato insieme. Quando la Blasi conduceva il Grande Fratello Vip infatti proprio il giornalista ricopriva il ruolo di opinionista. Stasera però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Signorini in diretta ha chiesto a Ilary Blasi della presunta crisi con Francesco Totti, che nelle ultime settimane ha fatto discutere il web. La coppia tuttavia ha già ampiamente smentito le dicerie, e in questi giorni si è mostrata spesso insieme sui social, mettendo a tacere definitivamente i pettegolezzi. Alla domanda di Alfonso però Ilary ha evitato di rispondere, facendo una battuta e scoppiando a ridere (QUI per il video completo).

Ciò nonostante il web dorme sogni tranquilli: la Blasi e Totti infatti sono ancora in perfetta sintonia, e nulla sembrerebbe scalfire la loro gioia. Nel mentre facciamo un enorme in bocca al lupo a Ilary per L’Isola dei Famosi, certi che anche quest’anno avrà un successo assicurato.

