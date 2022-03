Chi ha vinto il GF Vip 6: il vincitore del Grande Fratello Vip

GF Vip 6: ecco chi ha vinto il reality

Questa sera si conclude il GF Vip 6 e chi ha vinto. Finalmente tra poche ore conosceremo il vincitore del reality show di Canale 5. A raggiungere già la finale Delia Duran, Lulù Selassié, Davide Silvestri e Barù. Ma non solo. Perché ci sono già due concorrenti al televoto, ovvero Giucas Casella e Jessica Selassié. Uno dei due lascerà subito la Casa più spiata d’Italia e si formerà così il quintetto ufficiale dei finalisti.

Questa sera non mancheranno sorprese al GF Vip 6, come annunciato dal conduttore Alfonso Signorini. Ci saranno momenti di grande divertimento, ma non mancherà di certo l’emozione.

Ma chi ha vinto il Grande Fratello Vip 6? Scopriamo insieme com’è andata…

Il televoto tra Giucas Casella e Jessica Selassié

La puntata si è aperta con il televoto tra Giucas Casella e Jessica Selassié. Tra loro a lasciare la Casa del GF Vip 6 è….

(IN AGGIORNAMENTO)

