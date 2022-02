Ilary Blasi e Francesco Totti smentiscono ufficialmente le voci di crisi (VIDEO)

La smentita di Ilary Blasi e Francesco Totti (VIDEO)

Negli ultimi due giorni sono circolate tante voci in merito a una presunta crisi matrimoniale tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In un primo momento si era parlato di un litigio nel corso di una gita con tutta la famiglia. In seguito hanno aggiunto che i due avrebbero presto vissuto in due case diverse. Poco dopo, inoltre, era stata diffusa la notizia secondo la quale marito e moglie si sarebbero traditi a vicenda. Ilary Blasi con un collega e il calciatore con una misteriosa ragazza.

Nel pomeriggio del 22 febbraio 2022 è stato rivelato anche il nome di questa presunta nuova fiamma di Totti, ovvero Noemi. La Repubblica aveva anche riportato alcune informazioni sul loro presunto incontro e le passioni in comune, come quelle per il calcio e per il padel. Si parlava, infatti, di una bionda dai capelli lisci e lunghi:

La storia tra i due è iniziata mesi fa. Era rimasta nascosta, ma in città è stata svelata ed è iniziata a circolare quando lei è scappata all’improvviso da un locale trendy vicino a Colle Oppio, da una festa. Per andare da Totti che aveva avuto un incidente in macchina. Niente di grave, ma la fuga era significativa.

Evidentemente, però, si trattava solamente di fake news. Non c’è mai stata alcuna crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. A smentire i due diretti interessati. La conduttrice, per esempio, ha pubblicato tra le sue Stories la cena passata in compagnia dei figli e del marito. Francesco, invece, ha pubblicato delle altre Stories in cui afferma:

Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e la mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose. Fate attenzione perché di mezzo ci vanno i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono stancato di dover smentire.

Tutto è bene quel che finisce bene. Ilary Blasi e Francesco Totti stanno ancora insieme e sono più uniti che mai.

