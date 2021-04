1 L’outfit di Ilary Blasi

Siamo nel pieno di una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e anche stavolta non mancano le emozioni. Come sappiamo stasera per la prima volta nella sua storia, il reality condotto da Ilary Blasi non va in onda in diretta ma in differita, per evitare scontri con Supervivientes, format spagnolo della trasmissione. La puntata che attualmente intrattenendo i telespettatori Mediaset è stata infatti registrata pochissime ore fa, nel corso del pomeriggio della giornata odierna.

Ciò nonostante non mancano colpi di scena e sorprese. Inaspettatamente infatti abbiamo appreso che Brando Giorgi, per motivi di salute, è stato costretto ad abbandonare il gioco e sta tornando in Italia. Ma non solo. Ad infortunarsi è stata anche Elisa Isoradi, che tuttavia sta bene e può continuare il suo percorso in Honduras.

Nel frattempo l’attenzione del web come al solito si è incentrata sull’outfit di Ilary Blasi, che anche stasera appare in splendida forma. Ma cosa indossa la conduttrice e quanto costa il suo bellissimo abito? Come ci svela Manuel Di Gioia, per la nuova puntata de L’Isola dei Famosi Ilary ha indossato un abito Rhea Costa, che costa 1000€. Le scarpe della Blasi invece sono firmate Casadei, e hanno un valore di ben 1185€.

Anche stasera dunque l’outfit di Ilary ha conquistato il cuore del web e del pubblico e senza dubbio anche per le prossime settimane la presentatrice non deluderà le aspettative.