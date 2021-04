Incidente per Elisa Isoardi a L’Isola dei Famosi (VIDEO)

1 L’incidente di Elisa Isoardi

Nel corso della puntata di questa sera (la nona) de L’Isola dei Famosi, sono giunti importanti aggiornamenti che riguardano l’incidente che ha coinvolto Elisa Isoardi nelle scorse ore. Come riportato dal sito ufficiale dell’adventure show, la conduttrice durante la preparazione della cena è stata protagonista di un delicato momento, che l’ha costretta ad abbandonare Playa Esperanza:

“Un’improvvisa frustata di vento getta le naufraghe nel panico. A Elisa vola qualcosa nell’occhio, il fastidio è insopportabile, tanto che è costretta a lasciare l’isola per un accertamento medico. Con i volti visibilmente preoccupati, le due naufraghe salutano l’amica alla partenza, augurandosi che non sia nulla di grave”.

Si apprende dal sito ufficiale de L’Isola dei Famosi. Durante l’appuntamento di questa sera, oltre ad apprendere del ritiro di Brando Giorgi, abbiamo ricevuto anche importanti aggiornamenti sulle conduzioni di salute di Elisa Isoardi. Ilary Blasi si è collegata con lei per sincerarsi che tutto andasse bene. Elisa si è mostrata con una benda nell’occhio e ha raccontato cosa è successo. Emozionata dopo il fatto, ecco le sue parole:

“Ieri sera ho cucinato per me e per le ragazze e c’era davvero tanto vento e un lapillo rovente mi è finito nell’occhio e ha colpito la sclera. Fortunatamente non ha toccato la pupilla, però devo dire che ieri ho pensato al peggio, perché non vedevo più. Ringrazio le ragazze che mi sono state veramente vicine”.

Elisa Isoardi ha voluto sincerare Ilary Blasi e il pubblico a casa, così come la sua famiglia, che per fortuna non si tratta di nulla di grave: “Stanotte è stata un po’ dura, ma il medico mi ha rassicurata e ora devo tenere la benda per protezione”. (QUI IL VIDEO)

Pare quindi che tutto si sia risolto al meglio per Elisa Isoardi. A lei facciamo il nostro in bocca al lupo di pronta guarigione.