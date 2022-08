Ilary Blasi ha pubblicato una foto in cui si nota che non porta più la fede nuziale al dito

Ilary Blasi senza fede nuziale

Nella giornata di ieri è stato pubblicato un articolo sul settimanale Chi nel quale si parlava di quanto Ilary Blasi fosse furiosa con Francesco Totti. Quest’ultimo, infatti, non solo avrebbe visto la presunta fiamma Noemi Bocchi senza rispettare i presunti accordi presi in precedenza, ma avrebbe portato con sé anche la figlia Isabel:

Ilary, che abbiamo visto pochi giorni fa a Cortina, è passata da Riccione per uno spritz con Graziella Lopedota, la sua manager ed è tornata, infine, a Sabaudia, a riprendere Isabel per volare, in gran segreto, in Croazia, a raggiungere un altro pezzo di famiglia: sua sorella Silvia. Ha postato un video mentre lei e Isabel scendevano dall’aereo. Sapendo che, a quel punto, Totti sarebbe stato libero di incontrare nuovamente la Bocchi, con il rischio di essere scoperto e di confermare la versione della conduttrice. Ecco, infatti, Francesco mentre in macchina, con una coppia di amici, raggiunge l’abitazione al Circeo di Noemi. Esce dalla vettura a testa bassa e varca la porta d’ingresso.

Ilary Blasi, quindi, è partita con la figlia Isabel per la Croazia. Sul suo profilo Instagram ha postato tantissime Stories che poi sono state postate anche da alcune fanpage. Una in particolare ha mostrato delle immagini della figlia ma anche della conduttrice che guarda l’orizzonte in riva al mare. I più attenti hanno notato un dettaglio. Alla mano sinistre, come possiamo vedere anche qui sotto, non porta più la fede nuziale. Un chiaro segno che il matrimonio con il calciatore è davvero terminato.

Ilary Blasi senza fede

Non ci resta, adesso, che attendere di vedere e ascoltare la prima intervista che la presentatrice rilascerà in futuro in TV. Nel frattempo continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news che coinvolgono i vostri personaggi famosi preferiti e non solo.

