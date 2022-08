Crisi per Andrea Damante ed Elisa Visari?

Qualche mese fa Andrea Damante era intervenuto in merito al presunto botta e risposta tra la fidanzata Elisa Visari e l’ex ragazza Giulia De Lellis. Le due avevano, infatti, pubblicato dei Tiktok nei quali sembravano stuzzicarsi a vicenda. Tutto ciò, però, è stato smentito dal deejay veronese il quale ha commentato con un secco: “Sono tutte put****te”. Oggi, invece, si torna a parlare dell’ex gieffino per un altro motivo. Sembrerebbe che tra lui ed Elisa le cose non stiano più funzionando. O almeno così dichiarerebbe una recente indiscrezione.

Come riporta Alessandro Rosica, dice anche il sito Gossip e TV, tra i due ci sarebbe una crisi profonda: “Profonda crisi tra Andrea Damante e la Visari, complice soprattutto la doppia vita notturna del DJ ex di Giulia De Lellis“. Ovviamente tutto ciò è da prendere con le pinze. Si tratta solo di un rumor, per il momento. Di conseguenza non sappiamo cosa ci sia di vero. Soltanto i duretti interessati potranno, se vorranno, intervenire sulla questione e chiarire tutti i dubbi dei fan più affezionati. Fatto sta che sul web i commenti già si sprecano. Lo stesso Rosica ha affermato: “Il lupo perde il pelo…“.

Questa frase è stata associata a Damante. E sul web le persone hanno detto: “La De Lellis avrà tanti difetti ma su Damante aveva ragione, è un traditore seriale“. O ancora: “Eh recidivo” e “La Visari potrà scrivere un libro: Le corna stanno bene su tutto e anche io stavo bene senza“. Si continua, poi, anche con frasi come: “E la storia si ripete” o “Non si smentisce mai“. Ripetiamo che, a oggi, la verità non la conosciamo. Non possiamo fare altro che attendere un’eventuale reazione da parte di Andrea o Elisa.

